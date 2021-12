Allianz MTV Stuttgart zieht ins Pokalfinale ein

per Mail teilen

Mit einem nur selten gefährdeten 3:0-Sieg zieht der Allianz MTV Stuttgart in Finale des DVV-Pokals ein. Beste Spielerin war die US-Amerikanerin Simone Lee.

Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart wurden ihrer Favoritenrolle beim USC Münster gerecht. Das Team von Trainer Tore Aleksandersen gewann im Halbfinale des DVV-Pokals souverän mit 3:0 (25:14, 25:21, 31:29). Im Finale treffen sie am 6. März in Mannheim auf den Dresdner SC, der sich bereits am Samstag mit 3:2 gegen Potsdam durchsetzte.