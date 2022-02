Allianz MTV Stuttgart: Haltung trotz Highlights

Für die Stuttgarter Volleyballerinnen ist die Woche mit dem Halbfinal-Rückspiel im CEV-Pokal und dem Pokalfinale sportlich enorm wichtig. Dennoch ist Sport aktuell nicht das einzige Thema beim MTV.

Der Fokus auf den Sport - er fällt dieser Tage selbst all jenen schwer, die ihn beruflich betreiben. Da bilden auch die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart keine Ausnahme. "Natürlich ist das Thema", sagt Trainer Tore Aleksandersen im Gespräch mit SWR Sport. "Wir haben keine Spielerin aus der Ukraine oder Russland, aber die ganze Geschichte ist eine Tragödie." Der Krieg in der Ukraine, er beschäftigt auch den norwegischen Coach. "Ich komme aus einem Land, das eine Grenze nach Russland hat."

Aleksandersen ist überzeugt, auch der Sport muss reagieren - etwa mit Blick auf die Weltmeisterschaft der Volleyballer, die im Sommer in Russland stattfinden soll. "Ich verstehe ganz einfach nicht, dass man die WM der Männer nicht sofort cancelled und zeigt: Das geht nicht", so der Coach, der eine schnelle und deutliche Reaktion der internationalen Verbände FIVB und CEV vermisst. "Aber leider geht es mehr um Geld als um Moral."

Ein schmaler Grad beim MTV Stuttgart

Für das Halbfinal-Rückspiel im CEV-Pokal am Dienstag gegen Mladost Zagreb (ab 19 Uhr live im SWR-Livestream) hat Aleksandersen mit seinem Team keine besondere Aktion in der Halle geplant, aber er ist sich sicher: "Es wird nicht eine Person in der Halle geben, die Verständnis für diese Dinge dort hat." Mit seinem Team muss er in dieser sportlich wichtigen Woche dennoch den Balanceakt schaffen - die Sorgen für einen Moment zu vergessen, und ihn dann doch wieder zu finden: den Fokus auf den Sport.

Lohuis erwartet hohes Niveau im Rückspiel

Zwar haben die Stuttgarterinnen nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel eine gute Ausgangsposition, ausruhen wollen sie sich darauf allerdings nicht. "In Zagreb haben wir gut gespielt, aber ich glaube, wir können das noch besser", findet etwa Juliët Lohuis. So habe das Team in den vergangenen Tagen vor allem an den Details gearbeitet. Denn: "Halbfinale im Europapokal - das ist ein hohes Niveau."

"Less is more"

Hannah Kohn hat dennoch vor allem eines: Vorfreude. "Für mich ist das alles ganz neu", verrät die 18-Jährige. "Es ist meine erste Saison als Profi und ich kenne das alles noch gar nicht, aber ich freue mich auf die Spiele." Kohn hat sich in dieser ersten Saison enorm entwickelt. Und doch - auch sie spürt die Dreifachbelastung aus Bundesliga, Pokal und Europapokal: "Natürlich ist mein Körper manchmal erschöpft oder ich bin mental erschöpft, aber ich kann das gut ausblenden. Ein Spiel ist schon was Anderes als Training - im Spiel gibt man immer mehr."

Trainer Aleksandersen versucht seinen Spielerinnen dennoch bewusst Pausen zu geben. "Man sagt ja: ‘Less is more.‘ Natürlich wollen wir gern trainieren, aber es geht nicht nur darum, was wir in der Halle oder im Kraftraum machen. Wir haben lange Reisen, deshalb gucken wir ganz genau hin, sprechen viel mit den Spielerinnen und passen das individuell an", sagt er. "Ich glaube, wir haben das bisher ganz gut gemacht."

Nach dem Halbfinale ist vor dem Finale

Und wenn es nach dem Coach geht, könnte es genau so weitergehen. Denn mit dem Pokalfinale gegen Dresden am Sonntag wartet bereits das nächste Highlight. "Dresden ist ein starkes junges Team, mit vielen deutschen Spielerinnen und: Sie hören nie auf zu kämpfen", sagt Kohn über die Gegnerinnen. "Aber, wenn wir unser Ding gut machen, dann können wir das Spiel gewinnen." Und so haben die Stuttgarterinnen mehr als nur ein Highlight in dieser Woche. "Es sind viele wichtige Spiele, aber das ist schön", findet Mittelblockerin Lohuis. Und für genau dieses Gefühl ist er dann eben doch gut, der Fokus auf den Sport.