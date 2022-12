MTV Stuttgart verliert den Faden und verpasst Finale im DVV-Pokal

per Mail teilen

Aus der Traum von der Titelverteidigung: Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben das Finale im DVV-Pokal auf bittere Art und Weise verpasst.

Im Halbfinale gegen den SSC Palmberg Schwerin war am Samstagabend beim Stand von 2:1 und 13:6 im vierten Satz schon vieles für eine Final-Party angerichtet, da verloren die Stuttgarterinnen erst völlig den Faden - und schließlich auch das Spiel. Durch die 2:3 (25:18, 20:25, 25:18, 25:27, 8:15)-Niederlage verpasste der Deutsche Meister und Pokalsieger von 2022 die Chance, den Pokaltitel verteidigen zu können.

Viel Drama im Spiel zwischen Stuttgart und Schwerin

Nach einer klaren Stuttgarter Angelegenheit im ersten Satz präsentierte sich Schwerin im zweiten Durchgang stark verbessert. Der MTV offenbarte nun einige Schwächen in der Annahme und war zudem auch in der Luft nicht mehr ganz so präsent. Die Folge: ein verdienter 25:20-Satzgewinn für Schwerin.

Allerdings: Spätestens mit Beginn des dritten Abschnitts schafften es die Stuttgarterinnen zunächst immer besser, sich auf die Angreiferinnen des Gegners einzustellen. Über die Zwischenstände 17:13, 20:14 und 22:15 zog der MTV schließlich zu einem erneuten 25:18 davon.

Bruch im Spiel des MTV Stuttgart

Im vierten Satz schlich sich dann beim Stand von 13:6 für Stuttgart ein Bruch ins Spiel des MTV. Schwerin startete eine Aufholjagd und packte trotz drohender Niederlage eine Energieleistung aus. Spätestens beim Stand von 24:24 war allen Beteiligten klar: Dieses Halbfinale ist ein wahrer Volleyball-Krimi - und der Weg ins Endspiel bringt einiges an Nervenkitzel mit sich. Mit einem 27:25 erzwangen die Rekordmeisterinnen vom SSC Palmberg schließlich einen fünften Satz.

Das Match musste also im Tie-Break entschieden werden, und auch dort war das Momentum klar aufseiten der Schwerinerinnen. Stuttgart startete zwar mit einer 2:0-Führung, musste seine Gegnerinnen dann aber bei einem 8:1-Lauf ziehen lasssen. Von diesem Bruch im Spiel konnte sich der MTV nicht mehr erholen - und verlor den entscheidenden Satz mit 8:15.