Allianz MTV Stuttgart und Trainer Giannis Athanasopoulos gehen seit Sonntag getrennte Wege. Die Trennung kam zu einem unglücklichen Zeitpunkt, sagt Sportdirektorin Kim Renkema. Beim Spiel in Wiesbaden soll aber zumindest der Spaß wieder zurückkommen.

Sportdirektorin Kim Renkema erwartet nicht viel vom Bundesliga-Spiel von Allianz MTV Stuttgart (Mittwochabend, 19 Uhr) beim 1. VC Wiesbaden. Sie habe den Co-Trainern nach der Trennung von Trainer Giannis Athanasopoulos am Wochenende nur mitgegeben, dass der Spaß wieder zurückkommen soll. "Es ist ohnehin eine sehr schwere Zeit, ohne Zuschauer zu spielen und dann sowas. Da geht schon mal der Spaß verloren", sagt Renkema SWR Sport mit Blick auf die einvernehmliche Trennung von Athanasopoulos nach drei Jahren als Cheftrainer.

Nach dem überraschenden Aus im Pokal-Halbfinale gegen den SC Potsdam (1:3) in der vergangenen Woche hat es ausführliche Gespräche mit der Mannschaft und dem Trainerteam gegeben, in denen die vergangenen vier Jahre aufgearbeitet wurden. In einer Mitteilung des deutschen Meisters von 2019 heißt es: "Zu keinem Zeitpunkt des Spiels konnte unsere sportliche Leitung erkennen, dass innerhalb der Mannschaft das Feuer, die Leidenschaft und die Impulse vorhanden waren, um dieses wichtige Spiel nach Hause zu holen." Diese Kritik hatten die Verantwortlichen von Allianz MTV Stuttgart nach dem Spiel gegen Potsdam öffentlich geäußert.

Stuttgart liefere in wichtigen Momenten nicht das ab, was sie sonst zeigen

"Wir haben konkludiert, dass wir in wichtigen Momenten nicht das abliefern können, was wir sonst zeigen", sagt Renkema. Die Stuttgarterinnen wurden zwar im vergangenen Jahr Deutscher Meister, verloren aber in der Amtszeit von Giannis Athanasopoulos auch zwei Endspiele und zwei Halbfinale.

Giannis Athanasopoulos (l.) und Allianz MTV Stuttgart gehen getrennte Wege. Sein Co-Trainer Erik Reitsma (r.) übernimmt erstmal kommissarisch das Traineramt. Imago imago images / Beautiful Sports

Aufgrund der öffentlich geäußerten Kritik bot Athanasopoulos dann am Wochenende an, seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen. "Der Klub hatte genug Vertrauen die Dinge mit ihm zu ändern und die Mannschaft auch", sagt Sportdirektorin Renkema. Trainer Athanasopoulos sei aber nicht bereit gewesen, den gemeinsamen Weg weiter zu gehen. Seitdem betreut Co-Trainer Erik Reitsma kommissarisch die Mannschaft.

Allianz MTV Stuttgart auf der Suche nach einer Übergangslösung

Athanasopoulos war insgesamt sechseinhalb Jahre beim Allianz MTV Stuttgart aktiv: Erst als Co-Trainer und anschließend als Chefcoach. "Ich möchte mich bei jedem in Stuttgart bedanken", schreibt Athanasopoulos in seiner Stellungnahme. "Stuttgart ist mein zweites zuhause und ich werde immer ein Fan des Teams sein. Ich fühle mich geehrt, dass ich über all diese Jahre die Chance, hatte das Team zu repräsentieren. Wir sind zusammen gewachsen!"

Die Suche nach einem Nachfolger von Athanasopoulos sei schwierig, sagt Renkema. "Wir haben erste Gespräche geführt, aber der Teich ist ziemlich klein, in dem wir fischen." Denn die Corona-Pandemie sei auch bei der Trainersuche nicht wegzudenken. "Stand heute suchen wir erstmal eine Übergangslösung", so Renkema, die aber auch dem bisherigen Co-Trainer Reitsma ihr Vertrauen ausspricht und sich deshalb nicht unter Zeitdruck sieht. "Es ist nicht so, dass wir morgen hier jemanden stehen haben wollen. Wir suchen den Richtigen für diese vier oder fünf Monate." Denn dann ist die Bundesliga-Saison zu Ende und dann soll eine langfristige Lösung nach Stuttgart kommen.