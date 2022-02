Volleyballerinnen des MTV Stuttgart gewinnen Halbfinal-Hinspiel

Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart haben ihr Halbfinal-Hinspiel im CEV-Pokal gegen HAOK Mladost Zagreb gewonnen. Die Stuttgarterinnen siegten auswärts mit 3:1.

In einem umkämpften ersten Satz waren die MTV Frauen schnell mit 2:0 in Führung gegangen, doch ein wirklich komfortabler Vorsprung wollte sich zunächst nicht herausstellen. Zagreb schlug immer wieder zurück und konnte so auf 1:2, 2:3 und 3:5 verkürzen. Zwar blieben die Stuttgarterinnen über weite Strecken mit zwei bis drei Punkten in Front, doch Zagreb hielt den Anschluss. Dennoch - die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart bauten ihre Führung kontinuierlich aus und führten bald mit 10:5.

Doch die Kroatinnen gaben nicht auf. Nach einer Auszeit startete Zagreb eine Aufholjagd, erzielte schnell den 10:10-Ausgleich und drehte die Partie kurz danach sogar zum 11:10 aus Sicht der Gastgeberinnen. Eine Führung, die jedoch keine lange Halbwertszeit hatte. Die Stuttgarterinnen schüttelten sich kurz und fanden dann schnell zu alter Souveränität zurück Nach dem längsten Ballwechsel des ersten Satzes stellte Juliet Lohuis mit dem 21:16 den fünf-Punkte-Abstand wieder her. Crystal Rivers vollendete den ersten Satz per Chip-Ball zum 25:18-Satzgewinn für Stuttgart.

MTV mit deutlichem Satzgewinn

Im zweiten Satz zeigte sich ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang. Beide Teams spielten auf hohem Niveau und ließen ihr Gegenüber nicht davonziehen. Während im ersten Satz das Glück jedoch eher auf Seiten der Stuttgarterinnen gelegen hatte, so wendete sich das Blatt allmählich. Zagreb erspielte sich eine knappe zwei-Punkte-Führung und hielt diese über weite Strecken des zweiten Satzes. Beim Stand von 19:21 aus Sicht von Stuttgart hatte Maria Segura Pallerés die große Möglichkeit ihre Mannschaft nach einer spektakulären Rettungstat der Kroatinnen wieder auf einen Punkt heranzubringen, doch ihr Ball landete im Aus. Kurz darauf verwandelte Zagreb den eigenen Satzball zum 25:21. 1:1 nach Sätzen.

Auch im dritten Satz konnte sich zunächst keines der Teams maßgeblich absetzen, doch gegen Mitte des Durchgangs erspielten sich die MTV-Volleyballerinnen einen immer größeren Vorsprung, der nach 23 Minuten in einem souveränen 25:15-Satzgewinn mündete. Eine deutliche Ansage für Satz Nummer vier. Der vierte Satz indes sah lange Zeit nach einer klaren Sache für den MTV Stuttgart aus, ehe Zagreb kurz vor Schluss noch einmal auf 21:23 verkürzen konnte. Die Stuttgarterinnen ließen sich davon jedoch nicht irritieren und holten sich am Ende den 25:22-Satzgewinn - gleichbedeutend mit dem 3:1-Sieg im Halbfinal-Hinspiel.

Durch den 3:1-Sieg hat sich der MTV eine gute Ausgangsposition für den Kampf um den Einzug ins Finale erspielt. Das Rückspiel zwischen dem MTV Stuttgart und HAOK Mladost Zagreb findet am 01. März ab 19 Uhr in Stuttgart statt. Der SWR überträgt die Partie live im Stream.