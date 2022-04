Die Volleyballerinen von Allianz MTV Stuttgart wollen das Double nach Stuttgart holen. Doch vor dem großen Triumph steht die Best-of-Five-Serie gegen den SC Potsdam.

Allianz MTV Stuttgart spielt bislang eine starke Saison: In der Volleyball-Bundesliga der Frauen gingen sie in 21 von 22 Spielen als Sieger vom Feld, im DVV-Pokal holten sie den Titel und im CEV-Pokal mussten sie sich erst im Endspiel geschlagen geben. Am Dienstagabend steht um 18:30 Uhr das erste Spiel in der Best-of-Five-Serie gegen den SC Potsdam an. Die Stuttgarterinnen haben dabei ein klares Ziel: einen Sieg und letztendlich das Double nach Hause holen.

Der Weg ins Finale

Auf dem Weg ins Finale waren sie in den Playoffs so erfolgreich wie auch in der Punkte-Runde. Im Viertelfinale setzten sie sich gegen die Roten Raben Vilsbiburg mit 3:1 und 3:0 durch, im Halbfinale gegen SSC Palmberg Schwerin behielt Allianz MTV mit zwei 3:1-Erfolgen ebenfalls die Oberhand. Mit dem Sieg im Halbfinale ist der zweite Deutsche Meistertitel nach 2019 nicht mehr weit entfernt. In der Finalserie treffen sie nun auf einen besonders harten Gegner: SC Potsdam.

Vor gut einem Monat, am 26. März 2022, holte der SC Potsdam einen 3:0-Auswärtssieg bei Allianz MTV Stuttgart. imago images IMAGO/Pressefoto Baumann

Nur Potsdam konnte Stuttgart in dieser Saison besiegen

Der SC Potsdam schloss die Punkterunde auf dem zweiten Platz ab und es ist der einzige Gegner, der Stuttgart bezwingen konnte. Allianz MTV Stuttgart steht zum siebten Mal im Finale, wohingegen die Potsdamerinnen zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Finalserie sind. Der Ex-Stuttgart-Coach Guillermo Naranjo Hernandez (2013 bis 2017) hat eine mittlerweile gefährliche Mannschaft geformt. Laura Emonts als Spielführerin, Valeria Papa als Neuzugang, Libera Aleksandra Jegdic – Potsdams Team verfügt über vielseitige Charaktere.

Wir müssen sehr klar bleiben. Potsdam ist eine sehr starke Mannschaft. Sie kommen über gute Aufschläge und spielen einen schnellen Ball. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir bereit sind.

Trotz einer starken Mannschaft gelten die Potsdamerinnen eher als Außenseiterinnen. Zu dominant präsentierte sich der MTV Stuttgart in der kompletten Saison und gewann die entscheidenden Duelle.