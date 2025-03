Personeller Umbruch beim MTV Stuttgart: Auch Krystal Rivers beendet ihre Karriere

per Mail teilen

Der personelle Umbruch beim MTV Stuttgart geht weiter. Wie der Meister vor dem Play-off-Auftakt gegen Münster bekannt gab, beendet nach Kapitänin Roosa Koskelo auch Diagonalangreiferin Krystal Rivers zum Saisonende ihre Karriere.

Die US-Amerikanerin war vor sieben Jahren nach Stuttgart gewechselt und gewann mit dem MTV in der Folge unter anderem vier Meistertitel und zweimal den DVV-Pokal. "Jetzt ist der Moment gekommen, meine aktive Karriere zu beenden", sagte Rivers: "Mein Weg im Volleyball war nicht ohne Hindernisse, vor allem was meine Gesundheit betrifft. Es gab Zeiten, in denen die Fortsetzung meiner Karriere unmöglich schien."

Am 23. Mai 1994 kam Rivers mit dem Tethered-Spinal-Cord-Syndrom zur Welt, einer krankhaften Anheftung des Rückenmarks im unteren Bereich des Wirbelsäulenkanals. Als Baby mussten ihre beide Hüftgelenke gebrochen werden, bis zu ihrem 15. Lebensjahr folgten knapp 20 Operationen.

Krebserkrankung vor elf Jahren

2014 wurde dann bei Rivers eine schwere Krebserkrankung diagnostiziert. Nach sechs Monaten Chemotherapie setzte sie ihre sportliche Laufbahn fort, wechselte schließlich 2018 nach Stuttgart - und avancierte in der Folge zur wichtigen Säule im Spiel der Schwäbinnen.

"Diese Entscheidung ist mit einer Mischung aus Gefühlen verbunden: Dankbarkeit für alles, was mir dieser Sport gegeben hat, und Vorfreude auf das nächste Kapitel meines Lebens", sagte Rivers: "Durch Meisterschaften, Herausforderungen und unvergessliche Erinnerungen bin ich sowohl als Sportler als auch als Mensch gewachsen."

Rivers geht als Identifikationsfigur

Rivers habe den Verein "geprägt wie kaum eine andere Spielerin" und "maßgeblich zu den herausragenden Erfolgen der letzten Jahre beigetragen", sagte Präsident Nico Helwert: "Sie hat sich zu einer Identifikationsfigur im Volleyball entwickelt, die weit über die Grenzen der Stadt und unseres Vereins hinaus strahlt. Eine wie sie gibt es nur ganz selten."