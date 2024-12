Kim Oszvald-Renkema verlässt den MTV Stuttgart im Sommer

Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema und die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gehen ab Sommer getrennte Wege. Das gaben die Stuttgarter in einer Pressemitteilung bekannt.

Nach weit über zehn Jahren als Spielerin und Sportdirektorin in Stuttgart ist im Sommer Schluss: Kim Oszvald-Renkema wird zum 30.06.2025 ihren Posten bei Allianz MTV Stuttgart verlassen. Das verkündeten die Stuttgarter am Sonntag (29.12.) in einer Pressemitteilung. Renkema war bereits im Jahr 2010 als Spielerin zum damals noch Smart Allianz Stuttgart heißenden Verein gekommen.

Im Jahr 2012 verließ sie Stuttgart für einen zweijährigen Zwischenstopp bei Riso Scotti Volley Pavia wieder, um im Jahr 2014 ein weiteres Mal nach Stuttgart zu kommen. Nach drei weiteren Jahren als Spielerin beendete Renkema 2017 ihre Karriere und tauschte das Trikot für einen Job im Management ein. Mit Renkema als Sportdirektorin gewann Allianz MTV Stuttgart mehrfach die deutsche Meisterschaft sowie den DVV-Pokal und den Supercup.

Oszvald-Renkema: "Abschied vom Herzensverein"

Der Abschied von ihrem "Herzensverein" falle Renkema schwer, "denn wir blicken auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zeit zurück. Besonders in Erinnerung wird die erste deutsche Meisterschaft bleiben, die wir 2019 gemeinsam feiern durften", wird Oszvald-Renkema in der Pressemitteilung zitiert: "Ich wünsche der Mannschaft, dem Trainer, dem Verein und natürlich den besten Fans in Deutschland für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute. Ich bin stolz so lange ein Teil davon gewesen zu sein. Und bedanke mich bei allen, die daran mitgearbeitet haben, dass diese wunderbare Geschichte möglich wurde."

Die Vereinsführung bedaure, dass trotz eines vorliegenden Angebots keine Einigung zustande gekommen sei. Allerdings verstünden die Verantwortlichen Oszvald-Renkemas Wunsch, sich persönlich weiterentwickeln zu wollen und daher eine neue berufliche Herausforderung zu suchen. Für die Zukunft, privat wie beruflich, wünsche man Oszvald-Renkema nur das Beste.