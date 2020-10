Kim Renkema ist mit Allianz MTV Stuttgart am 1. Spieltag der neuen Volleyball-Saison ein deutlicher Auftaktsieg geglückt. Gedanken macht sich die Sportdirektorin dennoch immer mehr - um das Bestehen ihres Vereins und der gesamten Sportart.

Die Volleyballsaison ist wieder gestartet, für den baden-württembergischen Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart sehr erfolgreich: Am ersten Spieltag holten die Volleyballerinnen einen sehr souveränen 3:0-Heimsieg gegen die Roten Raben Vilsbiburg. Das ist die sportliche Seite. Doch Kim Renkema, Stuttgarts Sportdirektorin, muss in diesen Zeiten vor allem die wirtschaftliche Seite im Blick haben - die um einiges düsterer aussieht.

Hoffen auf staatliche Unterstützung

Denn den Auftaktsieg verfolgten nur 500 Zuschauer in der Arena, die über 2.200 Plätze fasst. Mehr sind nach der aktuellen Corona-Verordnung nicht erlaubt, eine Aufstockung ist nicht in Sicht. "Die finanziellen Sorgen sind groß", so Renkema in der Sendung SWR Sport. Neben den Sponsorengeldern sind die Volleyballerinnen vor allem auf die Zuschauereinnahmen angewiesen. "Wir zahlen bei 500 Zuschauern in jedem Heimspiel drauf. Unter diesen Umständen hoffe ich, dass wir bis Ende des Jahres noch durchhalten, aber dann sind die Grenzen auch erreicht." Um den Verein weiter im Spielbetrieb und am Leben zu halten, hofft Renkema auf Unterstützung von Bund und Land, die "diese Sportarten unbedingt braucht".

Sponsoren bleiben treu - noch

Trotz allem kann man Kim Renkema in dieser schweren Zeit auch beglückwünschen - denn sie hat es als Sportdirektorin mit ihrem Team geschafft, dass kaum einer der Sponsoren abgesprungen ist. Mehr noch, MTV Stuttgart konnte sogar noch zwei neue Unterstützer dazugewinnen. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation nicht selbstverständlich. "Es war schön zu sehen, wie treu unsere Partner zu uns gestanden haben. Sie wollen uns vielleicht helfen, weil sie unseren Sport auch in Zukunft erleben möchten." Dennoch ist Renkema bewusst, dass sich die Situation ganz schnell ändern kann. "Die Frage ist, wie lange die Sponsoren überhaupt zu uns stehen können. Denn auch der Wirtschaft geht es schlecht."

Eine Infektion - eine gesamte Mannschaft in Quarantäne

Zur finanziellen Unsicherheit kommt die sportliche Unsicherheit - vor allem was die Terminplanung betrifft. Schon das erste Qualifikationsspiel zur Champions League wurde aufgrund einer Infektion beim Gegner nur wenige Stunden vorab abgesagt - auf den Kosten für Flug und Hotel bleibt der Verein sitzen. "Wir wollen international spielen. Aber auch das nächste Spiel wird wahrscheinlich in einem Risikogebiet stattfinden und wenn dann die ganze Mannschaft in Pflicht-Quarantäne muss, können wir in der Bundesliga am darauffolgenden Spiel nicht teilnehmen." Anders als im Fußball muss zudem die gesamte Mannschaft in Quarantäne, wenn sich eine Spielerin infiziert. Eine bessere Vorsorge, wie noch häufigere Tests oder ein Abschirmen der Mannschaft, sei finanziell schlichtweg nicht möglich.

Der beste Kader der Vereinsgeschichte - wegen Corona

Doch bei all den düsteren Aspekten auf der wirtschaftlichen Seite lohnt sich auch ein Blick auf die hellere Seite - die sportliche. Denn Allianz MTV Stuttgart stellt in dieser Saison den wohl besten Kader der Vereinsgeschichte. Während sich andere Vereine teure Spieler wegen Corona nicht leisten konnten, ist beim MTV das Gegenteil der Fall: Viele Spielerinnen wären ohne die Corona-Krise wohl gar nicht nach Stuttgart gekommen. "Deutschland hat einfach den Vorteil, dass es ein sehr sicheres Land ist und ein gutes Gesundheitssystem hat. Zudem ist die Zahlung der Gehälter verlässlich." Länder wie Italien oder die Türkei zahlen im Volleyball eigentlich besser - aber laut Renkema nicht verlässlich, weswegen sich Spielerinnen lieber für einen deutschen Verein entschieden und dafür auch auf einiges an Gehalt verzichtet haben.