Das sofortige Saison-Aus in der Volleyball-Bundesliga sorgte letzte Woche auch beim deutschen Meister Allianz MTV Stuttgart für einen Schock. Jetzt hoffen die Verantwortlichen, dass der Verein die Corona-Krise wirtschaftlich gut übersteht.

Am Anfang war die große Leere. Als die Volleyball-Bundesliga letzte Woche das sofortige Saison-Aus verkündete, waren Team, Trainer und auch die Sportdirektorin Kim Renkema erst einmal traurig und niedergeschlagen. Keine Play-Offs, keine sportliche Verteidigung des euphorisch gefeierten Meistertitels von 2019 möglich. Stattdessen der Start in eine möglicherweise ungewisse Zukunft.

Kim Renkema: "Die richtige Entscheidung"

Wenige Tage später und nach der dynamischen Entwicklung der Corona-Krise hat sich bei den Stuttgarter Volleyballerinnen folgende Erkenntnis durchgesetzt: "Wenn man sich die Lage jetzt anschaut, war das die richtige Entscheidung", so Kim Renkema am Sonntagabend als Studiogast in der Fernsehsendung SWR Sport in Baden-Württemberg. Allerdings war das vorzeitige Ende einer Saison "eine Situation, die wir so nicht gekannt haben. Wir haben jetzt in der Geschäftsstelle einen Organisationsplan aufgestellt und versuchen ab Montag alles abzuwickeln". Sehr wichtig ist es der Sportdirektorin, dass die Spielerinnen aus insgesamt zehn Nationen in den nächsten Tagen und in Anbetracht vermehrter Grenzschließungen problemlos in ihre Heimatländer zurückkehren können, "da mache ich mir momentan die meisten Sorgen".

Eine kritische Situation auch für Stuttgart

Wie gut Stuttgarts Volleyball-Meister die wirtschaftliche Situation in den kommenden Wochen und Monaten meistern kann, ist wie bei vielen anderen Vereinen in diversen Ligen die große Frage: "Das ist eine kritische Situation", bestätigt Geschäftsführer Aurel Irion gegenüber SWR Sport. Wichtig sei, so Irion, dass der Einnahmeverlust ohne Play-Offs - anders als beispielsweise beim Männer-Champion Berlin Volleys, dort spricht man von einem Viertel des Gesamt-Etats - in Stuttgart nicht so hoch ausfällt, wie vielleicht vermutet: "Bei den Männern sind die Zuschauereinnahmen höher, Berlin spielt manchmal vor 8.000 Fans", so Irion mit Verweis auf die rund 2.000 Zuschauer fassende Volleyball-Arena in Stuttgart. Will sagen: Beim Meister der Frauen ist der 1,8 Millionen-Etat deutlich weniger zuschauerabhängig.

Hauptsponsoren stehen den Volleyballerinnen treu an der Seite

Umso wichtiger in der momentanen Situation ist für den in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Verein, dass die beiden größten Partner und Sponsoren Allianz und Scharr laut Irion treu an der Seite der Volleyballerinnen stehen: "Wir sind sehr eng miteinander verbunden", so der Geschäftsführer, "und es gibt keinerlei Signale, dass es nicht so bleibt". Und auch Kim Renkema ist sich sicher, "dass unsere Sponsoren alles machen werden, dass es weitergeht".

Trotzdem ist es für die MTV-Sportdirektorin aktuell natürlich nicht einfach, eine schlagkräftige Mannschaft für kommende Saison zusammenzustellen. Mehrere Spielerinnen, darunter auch Top-Star Krystal Rivers, besitzen noch laufende Verträge, bei anderen wiederum läuft der Kontrakt aus. Binnen weniger Tage werden sich nicht alle Personalfragen klären lassen, "wir werden die nächsten Monate mit den Beratern in Kontakt bleiben", so Kim Renkema, die inständig hofft, "dass wir das alles schnell hinter uns haben und dass wir weitermachen können. Und da bin ich eigentlich positiv".