MTV Stuttgart steht vor dem Einzug in die Final-Serie

Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind nur noch einen Sieg vom Einzug ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft entfernt.

Die Titelverteidigerinnen besiegten in Stuttgart im ersten Halbfinale den Dresdner SC in drei phasenweise umkämpften Sätzen mit 3:0 (25:23, 26:24, 25:21). Damit brauchen die Stuttgarterinnen in der Serie Best-of-three noch einen Erfolg, um das Playoff-Finale zu erreichen.

Betreut wurde die Mannschaft vor 2.038 Zuschauern von Co-Trainer Faruk Feray, der erneut den an Krebs erkrankten Chefcoach Tore Aleksandersen vertrat.

Hart bleibt dem MTV Stuttgart erhalten

Gute Nachrichten hatte es bereits einen Tag vor dem Halbfinale gegeben. Alexis Hart bleibt dem MTV ein weiteres Jahr erhalten. Die 24-Jährige US-Amerikanerin war letztes Jahr von den Roten Raben Vilsbiburg nach Stuttgart gewechselt.

Das zweite Spiel in Dresden steigt am kommenden Mittwoch (26. April ab 19 Uhr). Mit einem Sieg kann der MTV dann bereits den Einzug in die Final-Serie klar machen

In der zweiten Halbfinal-Paarung setzte im ersten Spiel sich der SC Potsdam beim SSC Schwerin mit 3:2 durch.