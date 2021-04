per Mail teilen

Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart haben im ersten Spiel um die Deutsche Meisterschaft beim Dresdner SC klar mit 3:0 (25:15, 25:20, 25:19) gewonnen.

In der ersten von fünf möglichen Begegnungen zeigte die Mannschaft von Trainer Tore Aleksandersen eine hochkonzentrierte Vorstellung und gestaltete alles drei Durchgänge deutlich.

Bereits im ersten Satz starteten die Stuttgarterinnen konzentriert und druckvoll in die Partie, hatten vor allem am Netz deutliche Vorteile. Über 13:8 und 21:14 hatten sie beim Spielstand von 24:15 satte neun Satzbälle. Top-Angreiferin Krystal Rivers wuchtete den Ball schließlich in unnachahmlicher Manier zum 25:15-Satzgewinn übers Netz ins Dresdener Feld.

Im zweiten Durchgang konnte Dresden die erste Final-Partie zunächst etwas ausgeglichener gestalten, ehe Stuttgart mit spektakulären Angriffen und Abwehr-Aktionen erneut davon zog und auch diesen zweiten Satz mit 25:20 für sich entschied. Außenangreiferin Michaela Mlejnkova verwandelte den entscheidenden Satzball.

Toller Schlussspurt lässt den MTV jubeln

Mehr Mühe hatte der MTV im dritten Durchgang, als Dresden zunächst immer wieder in Führung lag. Mit einem sehenswerten Schlussspurt allerdings entschieden die Spielerinnen von Tore Aleksandersen aber auch diesen entscheidenden Satz für sich. Der Endstand war dann mit 25:19 doch wieder überraschend deutlich.

Am kommenden Mittwoch empfangen die Stuttgarterinnen den SC zur zweiten Partie (18.00 Uhr), drei Tage später steigt Finalspiel Nummer drei, dann wieder in der Stadt an der Elbe (16.30 Uhr).