Stuttgarter Volleyballerinnen schaffen Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft

Mit dem zweiten Sieg gegen Schwerin haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart den Sprung ins Finale um die Deutsche Meisterschaft geschafft.

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart stehen im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Die Stuttgarterinnen besiegten Schwerin am Dienstagabend im zweiten Duell mit 3:1 und sicherten sich so in der Serie Best of Three das Ticket für das Endspiel.

Das Team von Trainer Tore Aleksandersen, der seinen Vertrag am Neckar jüngst um ein weiteres Jahr verlängert hatte, präsentierte sich in Schwerin erneut stark und mit viel Energie. Mit dem Finaleinzug machten die Stuttgarterinnen auch die Qualifikation für die Champions League perfekt. Im Finale um die Deutsche Meisterschaft treffen sie nun auf den SC Potsdam, der sich im Halbfinale gegen den Dresdner SC durchgesetzt hatte.