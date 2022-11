Stuttgart jetzt im Pokal-Halbfinale gegen Schwerin

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben einen wichtigen Schritt Richtung Pokalfinale gemacht. Im Viertelfinale besiegte der Titelverteidiger den VfB Suhl - und trifft nun auf ein Spitzenteam.

Die "Mission Mannheim" geht in die nächste Runde für Allianz MTV Stuttgart. Am Samstagabend gewann die Stuttgarterinnen im Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Suhl mit 3:0 (25:21, 25:17, 25:16). Im Halbfinale trifft der Deutsche Meister am 10. Dezember in der heimischen Arena auf den SSC Palmberg Schwerin, der sich klar in Wiesbaden durchsetzte. Das Pokalfinale steigt am 26. Februar 2023 in Mannheim.

Suhl kommt gut ins Spiel, Stuttgart dreht Partie nach Verletzungspause

Die Gäste aus Suhl kamen gut ins Spiel und lagen im ersten Satz lange Zeit klar vorne, als sich Zuspielerin Vedrana Jaksetic nach unglücklicher Landung schwer verletzte und sofort ausgewechselt werden musste.

Vedrana Jaksetic, Zuspielerin des VfB Suhl, liegt verletzt am Boden IMAGO Pressefoto Baumann

Suhl stand unter Schock, Allianz MTV Stuttgart drehte daraufhin das Spiel und gewann diesen Satz noch mit 25:21. Im zweiten (25:17) und dritten Durchgang (25:16) hatten die Gastgeberinnen dann leichteres Spiel und gewannen letztlich mit 3:0.

Am kommenden Mittwoch geht es für Spitzenreiter Allianz MTV Stuttgart in der Bundesliga weiter. Um 18:30 Uhr beginnt das Spitzenduell beim ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellen-Zweiten SC Potsdam.