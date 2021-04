per Mail teilen

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben das Tor zur Titelverteidigung weit aufgestoßen, denn die Schwäbinnen gewannen auch das zweite Finalspiel um die deutsche Meisterschaft. Gegen den fünfmaligen Titelträger Dresdner SC setzten sie sich mit 3:2 (23:25, 23:25, 26:24, 25:21, 15:13) durch.

In der zweiten von maximal fünf Begegnungen in der "Best-of-three"-Finalserie gestaltete die Mannschaft von Trainer Tore Aleksandersen den ersten Satz auf Augenhöhe, musste diesen dennoch dem Gast aus Sachsen überlassen. 25:23 hieß es am Ende für die Dresdnerinnen, die auch im zweiten Satz besser starteten.

Auch der zweite Satz geht knapp an Dresden

Dort führte der SC bereits mit 14:9, doch die Stuttgarterinnen ließen nicht locker. Dresden gelang es aber, den knappen Vorsprung zu halten. Erneut setzten sie sich mit 25:23 durch.

Ein echter Krimi im dritten Satz

Im dritten Satz starteten dann die Schwäbinnen sehr stark, vor allem am Netz hatten sie in dieser Phase Vorteile. Schnell hieß es 8:3, doch diesmal ließ Dresden nicht locker und kämpfte sich wieder heran, führte plötzlich sogar mit 11:9. Über 17:17 und 19:20 führte Stuttgart dann wieder mit 23:22. Nach einem echten Thriller setzte sich schließlich der MTV mit 26:24 durch und verkürzte auf 1:2 in den Sätzen.

Der zweite Titel winkt

In den vierten Satz startete Stuttgart mit einer 4:2-Führung, hielt diese und baute sie auf 14:10, 18:14 und 21:17 aus. Letztlich schaffte der MTV mit 25:21 den Satzausgleich. Die Stuttgarterinnen agierten immer selbstbewusster. Im letzten Satz starteten sie erneut stark, führten mit 10:7 und behielten letztlich mit 15:13 die Oberhand. Danach war der Jubel bei Starspielerin Krystal Rivers und Co grenzenlos.

In Finalspiel Nummer drei können die Stuttgarterinnen nun die Titelverteidigung perfekt machen. Es findet am Samstag in Dresden statt (16:30 Uhr). Es wäre die zweite Meisterschaft für den MTV.