per Mail teilen

Die Stuttgarter Volleyballerinnen treffen im Champions-League-Viertelfinale auf den norditalienischen Club Imoco Volley Conegliano. Das Rückspiel wurde vom Europäischen Volleyballverband CEV für den 10.03. abgesagt.

Der Gegner im Champions League Viertelfinale von Allianz MTV Stuttgart kommt ausgerechnet aus der Provinz Treviso in Norditalien - dem Gebiet in Italien, das schwer vom Coronavirus betroffen ist. Mittlerweile hat der Europäische Volleyball-Dachverband CEV das Champions League-Viertelfinal-Rückspiel der Stuttgarter Volleyballerinnen für den 10.3.2020 abgesagt.

Bislang ist von einem Auswärtsspiel vor leeren Zuschauertribünen für die Schwäbinnen ausgegangen. Kim Renkema, Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart, hatte es vergangene Woche gegenüber SWR Sport bereits befürchtet.

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt: Das Robert-Koch-Institut empfahl am Samstagvormittag beiden Mannschaften, das Spielfeld nach Spielende zügig zu verlassen. Auch das obligatorische Abklatschen mit den Fans werde entfallen, den Hallenbesuchern werde kein Zutritt zu Spielfeld, Interviewzone oder den Katakomben gewährt. (Stand: 29.02.2020, 13:00 Uhr)

Gesundheit der Spielerinnen an erster Stelle

Ruhe bewahren, so Renkema weiter, sei jedenfalls wichtig. "Unter den MTV-Spielerinnen gibt es noch keine Bedenken oder Panik was das Spiel gegen Conegliano angeht," erklärt Renkema. Lediglich Fans hätten gefragt, ob das Spiel in Stuttgart stattfinde. Aber die Sportdirektorin geht davon aus, dass "das Spiel gesundheitlich unbedenklich ist für Spielerinnen und Zuschauer, wenn es von den Behörden und dem Verband aus stattfinden darf." Trotzdem werde die Situation im Verein mit Vorsicht behandelt.

Andere Champions League Viertelfinals wegen Coronavirus verschoben

Der CEV hat mitgeteilt, dass zwei andere Viertelfinals wegen des Ausbruchs des Coronavirus verschoben werden. Noch ist nicht bekannt, wann die Champions League-Spiele stattfinden sollen. Betroffen sind die Partien Fenerbahce Opet Instanbul gegen Igor Gorgonzola Novara und Savino Del Bene Scandicci gegen Eczacibasi Vitra Istanbul. Die Entscheidung habe der CEV auf der Grundlage der Empfehlungen des Internationalen Olympischen Kommitees und des Internationalen Volleyball-Verbands FIVB getroffen. Der CEV beobachtet die Situation und wird, wenn nötig, weitere Maßnahmen ergreifen, so die Mitteilung.