Sechs Tage vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League ist klar, dass die Partie zwischen Allianz MTV Stuttgart und Imoco Volley Conegliano vorerst verschoben wird. Wann und wo das Spiel stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

Champions-League-Gegner Conegliano kommt aus Norditalien, aus einem Coronavirus-Krisengebiet. Deshalb war lange nicht klar, ob die Italienerinnen zum Hinspiel in Stuttgart aufschlagen dürfen. Doch das Rückspiel scheint die Vereine und den europäischen Volleyballverband CEV vor noch größere Probleme und Fragen zu stellen. An diesem Donnerstagabend wurde bekannt, dass das Rückspiel vorerst verschoben wird. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.

Kim Renkema, sportliche Leiterin Allianz MTV Stuttgart, sagte nach der Niederlage im Interview mit SWR Sport, dass das Rückspiel nicht in Italien gespielt wird:

Doch die deutsche Nationalspielerin Jennifer Gerties, die bei Imoco Volley Conegliano unter Vertrag steht, ging von einem Rückspiel am 10. März in Italien aus, aber ohne Publikum:

Zum jetzigen Zeitpunkt herrscht Unklarheit

Auf erneute Nachfrage von SWR Sport am Donnerstag konnte Renkema indes noch nichts genaueres sagen. Das Rückspiel - egal wo es stattfindet - wird im Livestream auf swr.de/sport zu sehen sein.

Beim Hinspiel nichts von Corona-Panik zu spüren

Am Mittwochabend waren mehr als 1500 Zuschauer in die SCHARRena in Stuttgart gekommen. Bis auf eine Handvoll mehr Security-Mitarbeiter und Plakate der Stadt Stuttgart mit Hygienehinweisen schien aber alles wie immer. Keine Berührungsängste unter den Fans und kein Desinfektionsmittel weit und breit. Auch Jennifer Gerties fand, dass beim Spiel und am Flughafen alles recht normal war, entgegen der Hysterie: