Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart treffen im dritten Spiel in der Champions League auf den ukrainischen Meister von Chimik Juschne. Drei Punkte sollen her.

Nach dem sensationellen Sieg gegen den Titelverteidiger Novara geht es für die Stuttgarterinnen in der Champions League weiter. Das von Trainer Giannis Athanasopoulos geführte Team schlägt am Dienstag (17:00 Uhr) bei Chimik Juschne auf. Der ukrainische Meister konnte in dieser Saison noch kein Spiel in der Champions League gewinnen.

Stuttgart hingegen zeigte beim Heimspiel gegen die amtierenden Champions-League-Siegerinnen aus Novara Ende November, wie viel in dieser Saison möglich ist. Wenn man den 3:1-Erfolg (11:25, 25:20, 25:18, 25:23) gegen das italienische Top-Team als Kür in der Gruppenphase bezeichnen würde, bliebe für die Begegnung gegen Juschne nur ein passender Begriff: die Pflicht.

Die Stuttgarterinnen wollen drei Punkte

Sportdirektorin Kim Renkema sieht das im Gespräch mit SWR Sport genauso: "Für uns ist es wichtig, weil wir unbedingt die drei Punkte holen wollen, um die Chance auf das Viertelfinale aufrecht zu erhalten." Um weitere drei Punkte für die Tabelle zu sammeln, muss Stuttgart entweder mit 3:0 oder 3:1 in der Hafenstadt am Schwarzen Meer gewinnen. Aus diesem Grund werde man das dritte Gruppenspiel "definitv nicht locker angehen", so Renkema weiter.

Athanasopoulos, in der vergangenen Spielzeit erstmals in der Geschichte der Volleyball-Bundesliga deutscher Meister mit den Stuttgarterinnen geworden, sieht sein Team gegen Juschne in der Favoritenrolle: "Wenn wir in das Viertelfinale wollen, müssen wir Juschne zwei Mal schlagen." Der jüngst gelungene Überraschungscoup gegen Novara dürfte die Ziele Stuttgarts rechtfertigen. Zudem wurde Juschne im ersten Spiel der Gruppenphase von den Italienerinnen mit 0:3 (17:25, 10:25, 7:25) regelrecht demontiert.

Live im SWR: Chimik Juschne - Allianz MTV Stuttgart Dienstag, 17. Dezember, ab 17:00 Uhr im SWR Livestream

Juschne kann zum Stolperstein werden

Stuttgart und Juschne verloren jeweils ihre Hinspiele gegen die polnischen Meisterinnen aus Lodz. Für beide Klubs hieß es am Ende 2:3 gegen den derzeitigen Tabellenführer der Gruppe C. Die Ukrainerinnen führten zuhause sogar mit 2:0, ehe sie das Spiel doch noch aus der Hand gaben. "Juschne hat schon gegen Lodz gezeigt, dass sie gut Volleyball spielen können", sagt Renkema. Man sei vorgewarnt und müsse sehr konzentriert und fokussiert auftreten, erklärt die ehemalige Profispielerin.

Alle sind fit

Mit elf Spielerinnen ist der MTV in Juschne. Die personelle Situation bei Stuttgart ist nach wie vor angespannt. Im Außenangriff haben die Schwaben - wie schon öfters in den letzten Wochen - keine Wechselmöglichkeiten. Das 18-jährige Nachwuchstalent Lara Berger blieb wegen der Schule zuhause. Aber Renkema ist zuversichtlich: "Alle, die hier sind, sind fit. Wir freuen uns auf das Spiel."