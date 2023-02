MTV Stuttgart gewinnt Krimi gegen Tabellenführer Lodz

per Mail teilen

Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart haben in der Champions League den polnischen Klub LKS Lodz knapp geschlagen und die Tabellenführung erobert.

Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart haben das Duell um den Gruppensieg mit dem direkten Konkurrenten LKS Lodz für sich entschieden. In einer abwechslungsreichen und umkämpften Champions-League-Partie gewannen die Stuttgarterinnen am Mittwochabend vor heimischem Publikum in der SCHARRena mit 3:2 (32:30, 18:25, 25:15, 19:25, 17:15) nach Sätzen.

Rivers überzeugt beim MTV Stuttgart

Ein entscheidender Faktor war Krystal Rivers, die zuletzt noch geschont worden war. Der Bundesliga-Spitzenreiter, der in Bestbesetzung antrat, hatte in den engen Durchgängen die Nase vorn und gewann den dritten Satz deutlich.

Nach fünf Spielen hat der schwäbische Klub nun vier Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Die Gäste aus Polen haben eine Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen vorzuweisen.