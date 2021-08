per Mail teilen

Der MTV Stuttgart schafft zur neuen Saison der Volleyball-Bundesliga Platz für Talente. Außerdem setzt der Verein ein Zeichen für den Klimaschutz. Ein Blick auf die vergangene und kommende Saison.

So lief die vergangene Saison

Mit einer beeindruckenden Serie von sieben Spielen ohne Punktverlust starteten die Stuttgarter Volleyballerinnen in die Spielzeit 2020/2021. Ausgebremst wurden sie dabei nur vom Coronavirus, der das Team nach mehreren positiven Fällen kurz nach Saisonbeginn zu einer zweiwöchigen Team-Quarantäne zwang.

Den ersten sportlichen Dämpfer gab es Ende November, als der MTV im Pokalhalbfinale gegen den SC Potsdam rausflog. Kurz darauf verließ Giannis Athanasopoulos, Meistertrainer von 2019, nach Unruhen in der Mannschaft auf eigene Initiative den Verein.

Das Traineramt übernahm darauf der Norweger Tore Aleksandersen, der bereits von 2003 bis 2008 in Deutschland für den SSC Palmberg Schwerin tätig war. Zum Ende der Hauptrunde führte er das Team als Tabellenzweiter in die Playoffs, bei denen der MTV das Finale erreichte. Gegen den Dresdener SC zog sich die Entscheidung bis zum fünften Spiel, das der Verein mit 0:3 verlor und somit den zweiten Meistertitel der Vereinshistorie knapp verpasste.

Neue Ausrichtung zur kommenden Spielzeit

Aleksandersen bleibt auch in der kommenden Spielzeit Trainer des MTV. An seiner Seite als Co-Trainer sind zwei alte Weggefährten: Bendik Huus und Faruk Feray Dzankovic.

Gemeinsam mit Sportdirektorin Kim Renkema trieb der 53-Jährige frühzeitig die Kaderplanungen voran. So konnte das Grundgerüst des Stammpersonals um Kapitänin Krystal Rivers gehalten werden. Bei den Neuverpflichtungen lag der Fokus nicht nur auf dem Sportlichen: "Wir haben viel Wert gelegt auf den Charakter und die Einstellung der Spielerinnen. Man muss stolz sein, für den MTV Stuttgart zu spielen", sagte Aleksandersen, der letzte Saison mit der Professionalität einiger Spielerinnen unzufrieden war.

Verpflichtet wurden vor allem junge Spielerinnen, für die gleich vier Kaderplätze freigemacht wurden. Als größtes Talent gilt Hannah Kohn (18), die dritte Zuspielerin beim MTV wird. "Wir wollen ihr die Chance geben, sich ein Jahr lang heranzuarbeiten und dann den Posten zu übernehmen", sagte Renkema auf der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz des Vereins.

Für ein Ausrufezeichen sorgte die Verpflichtung von Außen-Angreiferin Simone Lee (24). Die US-amerikanische Nationalspielerin war bereits 2020 kurzzeitig in Stuttgart aktiv, spielte aber zuletzt in Japan. "Das war ein kleines Wunder, dass wir sie bekommen haben", sagte Renkema über Lee, die das technische Training beim MTV überzeugt habe.

Der MTV will wieder oben angreifen

Seit dem 09. August befindet sich das Team von Aleksandersen in der Vorbereitung auf die neue Saison. In der möchte der Verein dort anknüpfen, wo er letztes Jahr aufgehört hat. "Wir haben letztes Jahr im Finale gespielt und es ist klar, dass wir dorthin nochmal möchten - das ist keine Frage", sagte der Trainer.

International wird der Verein trotz Vize-Meisterschaft nicht an der Champions-League-Qualifikation teilnehmen, sondern um die Teilnahme am CEV Cup spielen. "Der CEV hat sich dazu entschieden, dass die Qualifikationsplätze an Länder gehen, die keine Startberechtigung haben." Da der Deutsche Meister einen Startplatz hat, erlischt somit das Recht des Zweitplatzierten auf die Champions-League.

Zumindest national kann sich der Verein berechtigte Hoffnungen machen, in der kommenden Saison wieder im Stadion von seinen Fans angefeuert zu werden. Die aktuelle Corona-Verordnung sieht vor, dass in Innenräumen - unter der Voraussetzung 3G - eine Vollauslastung bis 5.000 Zuschauer möglich ist. Die Spielstätte des MTV, die 2.251 Plätze fasst, könnte somit wieder vollständig gefüllt werden.

MTV Stuttgart auf dem Weg zur Klimaneutralität

Dabei werden die Fans auf die beliebten Klatschpappen verzichten müssen. Gemeinsam mit Initiator und Gesellschafter Rainer Scharr will der MTV seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten und nimmt das Projekt Klimaneutralität in Angriff. "Wenn man sieht, was da für Müllberge für nur ein Spiel entstehen, gibt es sicher andere Möglichkeiten, die Mannschaft anzufeuern", sagte Scharr.

Getreu dem schwäbischen Motto "Kleinvieh macht auch Mist", so Scharr, stelle man zudem auf digitale Stadionhefte um und schaue, wo man weiter an Emissionen einsparen kann.