Allianz MTV Stuttgart kämpft um sein erstes Europapokal-Endspiel

Die Stuttgarter Volleyballerinnen wollen im CEV-Pokal weiter für Furore sorgen. Im Halbfinale treffen sie auf den kroatischen Meister Mladost Zagreb.

Das Team von Trainer Tore Aleksandersen spielt bisher eine herausragende Saison. In der Bundesliga stehen die Stuttgarterinnen nach 16 Siegen in 16 Spielen unangefochten an der Tabellenspitze. Im DVV-Pokal haben sie zudem souverän das Finale erreicht.

Ebenso beeindruckend waren die Auftritte auf internationalem Parkett, insbesondere der Triumph im Achtelfinale über das italienische Spitzenteam Busto Arsizio. Im Vergleich dazu ist der Halbfinalgegner aus Zagreb ein eher kleiner Brocken. Dementsprechend selbstbewusst gehen die Stuttgarterinnen in das Duell gegen den kroatischen Meister.

"Ein machbarer Gegner", sagt MTV-Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema vor dem Hinspiel in Kroatien gegenüber SWR Sport. Gleichwohl dürfe man Zagreb natürlich nicht unterschätzen, so Oszvald-Renkema.

Wiedersehen mit Martina Samadan

Trainer Aleksandersen stellt sich auf eine für deutsche Volleyball-Verhältnisse unorthodoxe Spielweise der Kroatinnen ein. So erwartet er beispielsweise viele Lob-Bälle im Angriff. Ein besonderes Augenmerk gilt der ehemaligen Stuttgarter Spielerin Martina Samadan. Auf die 1,93 Meter große Mittelblockerin müsse man aufpassen, so Aleksandersen, da sie bei Zagreb eine der Hauptangreiferinnen sei. "Um das starke Angriffsspiel zu stören, müssen wir den Gegner mit unseren Aufschlägen gleich unter Druck setzen", so die Ansage des Norwegers.

"Stärkste Mannschaft, die wir je hatten"

Das Vertrauen in die eigenen Stärken ist groß. Stuttgart hat in dieser Saison erst ein einziges Pflichtspiel verloren, und zwar das Achtelfinal-Hinspiel gegen Busto Arsizio im CEV-Pokal. Im Rückspiel lieferten die Stuttgarterinnen vor eigenem Publikum dann einen magischen Europapokal-Abend ab und drehten das Duell zu ihren Gunsten.

Sportdirektorin Oszvald-Renkema sieht das Team in der Breite so gut aufgestellt wie nie zuvor: "Das ist die stärkste Mannschaft, die wir je hatten. Vor allem sind wir nicht mehr so abhängig von Krystal Rivers." Rivers ist seit einigen Jahren der Star der Volleyball-Bundesliga. Die sprunggewaltige US-Amerikanerin, die auf der Position der Diagonalangreiferin spielt, war in der Vergangenheit in engen Spielen die Alleinunterhalterin. Fehlte sie verletzt oder war sie angeschlagen, geriet das Team des Öfteren ins Straucheln.

Hohe Ansprüche

In dieser Saison kommt die Angriffswucht von mehreren Positionen. Vor allem Außenangreiferin Simone Lee, ebenfalls US-Amerikanerin, kann das Spiel wie Rivers an sich reißen.

Trainer Aleksandersen lobt außerdem den Teamgeist: "Der Charakter, die Einstellung und die Energie, die meine Spielerinnen auf dem Feld zeigen, sind außergewöhnlich in dieser Saison."

Die eigenen Ansprüche sind angesichts solcher Voraussetzungen hoch. Allianz MTV Stuttgart möchte Titel gewinnen. Meisterschaft und Pokalsieg sind formulierte Ziele. Ein Triumph im CEV-Pokal allerdings wäre eine kleine Sensation. Der Weg ins Finale führt über Zagreb.