Stuttgarter Volleyballerinnen starten motiviert in die neue Bundesliga-Saison

In der vergangenen Saison glänzten die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart und holten sich das Double. Nun starten die Stuttgarterinnen in die neue Spielzeit und wollen ohne den ganz großen Druck wieder vorne mit angreifen.

Die vergangene Spielzeit hätte für die Stuttgarter Volleyballerinnen kaum besser laufen können. Mit der Meisterschaft und dem Gewinn des DVV-Pokals krönten sie eine starke Saison mit gleich zwei Titeln. Jetzt stehen die Volleyballerinnen kurz vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison. Da sind die Erwartungen natürlich groß, den Druck wollen die Verantwortlichen aber erst einmal von der Mannschaft nehmen.

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart feiern die deutsche Meisterschaft 2022. IMAGO Sportfoto Rudel

Die Motivation für die nächste Saison ist groß

Der Erfolgshunger ist bei den Stuttgarter Volleyballerinnen aber noch lange nicht gestillt. "Die Motivation vor dem ersten Bundesligaspiel ist nach wie vor hoch. Das wird kein Problem sein", sagt Cheftrainer Tore Aleksandersen vor dem Heimspiel gegen den VfB Suhl am Freitagabend (19 Uhr).

Auch Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema geht ambitioniert in die neue Spielzeit, will ihr Team aber nicht zu sehr unter Druck setzen. "Es wäre unfair, der Mannschaft zu sagen, jetzt müsst ihr jedes Jahr alle Titel gewinnen, um eine gute Saison zu leisten", sagt die 35-Jährige. "Das ist im Volleyball nicht realistisch. Wir haben zum Glück nicht so eine Situation wie im Fußball, wo der FC Bayern München immer vorne steht." Trotzdem wollen die Schwäbinnen vorne mitspielen. "Klar wollen wir wieder einen Titel angreifen und womöglich auch einen gewinnen", so Renkema weiter.

Viele Zugänge bringen frischen Wind

Wie schon in der Vorsaion hat sich im Kader des Bundesligisten einiges getan. Und obwohl einige Akteurinnen, wie Nationalspielerin Marie Schölzel, aufgrund ihres WM-Einsatzes erst später zum Team dazustoßen konnten, ist Trainer Tore Aleksandersen mit der Vorbereitung zufrieden. "Natürlich brauchen wir noch etwas Zeit, sowas dauert immer. Aber wir sind auf einem guten Weg und haben uns gut verstärkt", resümiert der Norweger.

Ein weiterer Neuzugang neben Marie Schölzel ist Britt Bongaerts. Die niederländische Nationalspielerin wechselte vom italienischen Club Bartoccini Fortinfissi Perugia an den Neckar und bringt viel Erfahrung mit. Gemeinsam mit Hannah Kohn und ihrer Nationalmannschaftskollegin Eline Timmerman bildet die 25-Jährige das neue Zuspielerinnen-Gespann. "Ich möchte hier in Stuttgart Erfolge feiern und Titel gewinnen", sagt Bongaerts.

Britt Bongaerts im Trikot ihres früheren Vereins Bartoccini Fortinfissi Perugia. IMAGO Independent Photo Agency

Im ersten Saisonspiel wartet ein unangenehmer Gegner

Bevor es Titel zu gewinnen gibt, steht aber erstmal das erste Saisonspiel an. Das besteiten die Schwäbinnen gegen den VfB Suhl (Freitag, 19 Uhr). "Ich erwarte Suhl nach wie vor sehr stark. Gegen Suhl zu spielen, ist immer sehr unangenehm", sagt MTV-Coach Aleksandersen. Und trotzdem "wollen wir natürlich mit einem Sieg in die Saison starten", so Aleksandersen weiter. Und auch Neuzugang Bongaerts hofft auf einen erfolgreichen Auftakt: "Ein Sieg zum Start tut natürlich unheimlich gut und kann wichtig sein für den Verlauf der Saison."