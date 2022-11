Stuttgarter Volleyballerinnen verpassen überraschend ersten Titel der Saison

per Mail teilen

Nix war's mit dem Supercup-Gewinn für die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart: Gegen den SC Potsdam fiel die 1:3-Niederlage der Stuttgarterinnen vor heimischem Publikum deutlich aus.

Im Supercup verlor der deutsche Meister und Pokalsieger aus Stuttgart am Dienstag mit 1:3 (20:25, 15:25, 25:20, 16:25) gegen den SC Potsdam. Für den SC ist es der erste Titel der Vereinsgeschichte. Als Topscorerin für die Potsdamerinnen glänzte Anett Nemeth mit 21 Punkten, auf der Gegenseite erzielte Krystal Rivers 18 Zähler.

Potsdamer Revanche für Niederlage im Meisterschaftsfinale

Vor der Bundesliga-Rekordkulisse von 6.145 Zuschauerinnen und Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Porsche Arena setzte die Ungarin Nemeth mit dem Verwandeln des Matchballs den Schlusspunkt unter eine hochklassige Partie. Der SC Potsdam nahm mit dem Sieg Revanche für die unglückliche Niederlage im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft im Mai.

Eine erste Einschätzung der Lage auf Stuttgarter Seite gab Laura Künzler nach dem Spiel: "Die Enttäuschung ist sehr groß. Wir haben nicht den Volleyball gespielt, den wir spielen wollten", sagte die Außenangreiferin und dankte den Fans im ausverkauften Haus. "Wir haben großen Support gespürt von den Fans."

Stuttgarterinnen schwächeln bei Aufschlag

Gestützt auf eine starke Abwehrarbeit mit teilweise spektakulären Rettungsaktionen holten sich die Potsdamerinnen früh Selbstvertrauen und Sicherheit. Die schwach aufschlagenden Stuttgarterinnen fanden zudem kein Mittel gegen die zielstrebigen Angriffsaktionen der Potsdamer Diagonalangreiferin Nemeth.

Die Gäste blieben auch im zweiten Satz stabil. Über die Zwischenstände von 10:3 und 20:13 sicherte sich die Mannschaft diesen Durchgang nach der Verwandlung des Satzballes durch die niederländische Angreiferin Hester Jasper unerwartet souverän.

Das ist der Volleyball-Supercup Normalerweise kämpfen beim Supercup Meister und Pokalsieger um den ersten Titel der Saison. Da Allianz MTV Stuttgart in der abgelaufenen Saison jedoch sowohl das DVV-Pokalfinale als auch die Meisterschaft für sich entscheiden konnte, trat der Double-Sieger bei der 7. Auflage des Formats gegen Vizemeister und Supercup-Neuling SC Potsdam an.

Stuttgart gewinnt nur dritten Satz

Auch der Verlust des dritten Durchgangs aufgrund nachlassenden Aufschlagdrucks brachte die Potsdamerinnen nicht völlig aus dem Rhythmus. Im Schlussabschnitt dominierte die SC-Mannschaft das Geschehen fast nach Belieben. Von insgesamt zehn Matchbällen besiegelte der dritte die unerwartete Niederlage für die Stuttgarterinnen. Diese müssen in der Bundesliga bereits am kommenden Samstag (17:00 Uhr) in Wiesbaden wieder antreten.