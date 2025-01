MTV Stuttgart trennt sich vorzeitig von Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema

per Mail teilen

Im Dezember 2024 gaben Allianz MTV Stuttgart und Sportdirektor Kim Oszvald-Renkema bekannt, ab Sommer 2025 getrennte Wege zu gehen. Wie der Volleyball-Bundesligist nun in einer Pressemitteilung mitteilte, trennte er sich schon jetzt vorzeitig von der 37-Jährigen.

Bei Allianz MTV Stuttgart geht eine Ära zu Ende. Nach mehr als zehn Jahren verlässt Kim Oszvald-Renkema, die zunächst als Spielerin und in den vergangenen sieben Jahren als Sportdirektorin im Amt war, den Verein.

Oszvald-Renkema stellt Tätigkeit "auf Wunsch" des Vereins ein

Nachdem Ende Dezember bekanntgeworden war, dass der Volleyball-Bundesligist und die Niederländerin sich nicht auf eine Verlängerung des am 30. Juni 2025 auslaufenden Vertrags einigen konnte, hieß es, die 37-Jährige wolle ihre Aufgaben bis zum Sommer fortführen. Nun teilte der Verein in einer kurzen Pressemitteilung am Montag (27.01.) aber mit, dass er die Zusammenarbeit vorzeitig beendete.

"Auf Wunsch" von Allianz MTV Stuttgart sei man mit Kim Oszvald-Renkema "übereingekommen, ihre aktive Tätigkeit als Sportdirektorin mit sofortiger Wirkung bis zur Beendigung der Zusammenarbeit" einzustellen. Gründe dafür nannte der Verein nicht.

Oszvald-Renkema: Das Gesicht des Stuttgarter Volleyballs

Oszvald-Renkema wechselte im Jahr 2010 als Spielern zum damals noch Smart Allianz Stuttgart heißenden Verein. Im Jahr 2012 verließ sie Stuttgart für einen zweijährigen Zwischenstopp bei Riso Scotti Volley Pavia wieder, um im Jahr 2014 ein weiteres Mal nach Stuttgart zu kommen.

Nach drei weiteren Jahren als Spielerin beendete Renkema 2017 ihre Karriere und tauschte das Trikot für einen Job im Management ein. Mit Oszvald-Renkema als Sportdirektorin gewann Allianz MTV Stuttgart mehrfach die deutsche Meisterschaft sowie den DVV-Pokal und den Supercup.