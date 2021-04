Im entscheidenden Duell der Volleyball-Bundesliga hat Allianz MTV Stuttgart in der "Best of Three"-Serie mit einem 3:0-Erfolg gegen den SSC Palmberg Schwerin den Einzug ins Finale klargemacht.

Im entscheidenden dritten Play-off-Halbfinalspiel hat Allianz MTV Stuttgart mit 3:0 (25:16, 25:22, 25:21) gegen die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin gewonnen. Stuttgart trifft in der Finalserie auf den Dresdner SC, der sich bereits am Mittwoch gegen den SC Potsdam durchgesetzt hatte und die Serie mit 2:0 für sich entschied. MTV steht damit zum sechsten Mal hintereinander im Finale um den Titel.

Nach der 0:3-Niederlage beim SSC Palmberg Schwerin am Samstag hat das Team von Trainer Tore Aleksandersen am Mittwochabend sein Heimspiel souverän mit 3:0 gewinnen können und so das Entscheidungsspiel in der "Best-of-three"-Serie um den Finaleinzug erzwungen.

Stuttgart von Beginn an selbstbewusst

Der Start in das Spiel gehörte den Stuttgarterinnen, die von Beginn an in Führung gingen, sie im gesamten Satzverlauf nicht abgaben und den ersten Satz souverän mit 25:16 gewinnen konnten. Die Gäste wiederum hatten Schwierigkeiten in der Annahme und auch im Angriff fehlte es dem SSC an Durchschlagskraft.

Der zweite Satz begann deutlich ausgeglichener, die Pokalsiegerinnen des SSC Schwerin führten kurzzeitig mit 6:5. Anschließend dominierten erneut die Stuttgarterinnen, doch Schwerin kam kurz vor Schluss noch auf 20:21 ran. Doch die Spielerinnen von Sportdirektorin Kim Renkema behielten die Nerven und gewannen auch den zweiten Satz mit 25:22.

Trotz des 0:2-Rückstands gingen die Schwerinerinnen motiviert in den dritten Satz. Bis zum 10:10 hielten sie Stuttgart auf Augenhöhe und bewiesen bis zum letzten Ballwechsel Moral. Die Stuttgarterinnen drohten noch ihren deutlichen 24:18-Vorsprung zu verspielen und ließen den Gegner bis auf zwei Punkte herankommen. Am Ende siegten sie allerdings im Ergebnis sehr souverän mit 3:0 und stehen damit im Finale am 10.04.2021 gegen den Dresdner SC.

Sportdirektorin Kim Renkema zeigte sich nach dem Spiel erleichtert: "Wir haben hart dafür gekämpft und ich bin einfach stolz, was die Mannschaft gestern und heute geleistet hat." Als Schlüssel zum Erfolg sah Renkema das starke Aufschlagspiel der Stuttgarterin und dass "Schwerin besonders gefährlich am Netz sei", ihre Mannschaft es aber geschaft habe "sie oft vom Netz zu holen". Zudem war sie sehr zufrieden mit der Leistung in der Abwehr.