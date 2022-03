Stuttgarter Volleyballerinnen verlieren Finale im CEV-Pokal

per Mail teilen

Die Stuttgarter Volleyballerinnen haben das Finale im CEV-Pokal gegen Eczacibaşi Dynavit Istanbul verloren. Nach der 1:3-Auswärtsniederlage im Hinspiel kämpften die Suttgarterinnen vor heimischem Publikum mit viel Leidenschaft. Aber auch das Rückspiel ging mit 1:3 verloren.

Nach der 1:3-Pleite im Hinspiel gingen die Stuttgarterinnen trotz der schwierigen Ausgangsposition motiviert in die Partie gegen Eczacibaşi Dynavit Istanbul. Vor heimischem Publikum in der erstmals wieder voll besetzten Scharrena legten die Hausherrinnen einen guten Start hin. Mit viel Rückenwind nach dem Pokaltriumph gegen Dresden am Sonntag erkämpfte sich der MTV Stuttgart eine zwischenzeitliche Vier-Punkte-Führung. Doch dann kamen die favorisierten Istanbulerinnen immer besser ins Spiel und holten sich den ersten Satz mit 25:18.

Allianz MTV Stuttgart kämpft sich im zweiten Satz zurück und verliert dennoch

Mit der Hinspiel-Niederlage war klar, dass die Stuttgarterinnen nun keinen Satz mehr verlieren durften. Aber der türkische Rekordmeister präsentierte sich weiter stark. Allen voran Tijana Boskovic. Gegen die Angriffe der schon im Hinspiel überragenden Diagonal-Angreiferin war die Stuttgarter Abwehr häufig machtlos. So geriet Allianz MTV Stuttgart erneut ins Hintertreffen. Doch das Team von Tore Aleksandersen gab nicht auf und erkämpfte aus dem 14:19-Rückstand ein zwischenzeitliches 19:19 im zweiten Satz. Am Ende waren die Gäste aus Istanbul aber abgezockter und entschieden den zweiten Satz mit 25:21 für sich. Damit war ihnen der Pokalsieg nicht mehr zu nehmen.

Dritter Satz geht an Allianz MTV Stuttgart

Und obwohl die Entscheidung schon gefallen war, ging das Spiel natürlich weiter. Die Stuttgarterinnen schüttelten die erste Enttäuschung ab und kämpften im dritten Satz weiter um jeden Punkt. Diese Leidenschaft erkannte auch das Publikum in der ausverkauften Stuttgarter Halle an und trieb sein Team zum 25:18-Satzerfolg. Und auch im vierten Satz waren die Stuttgarterinnen nah dran. Doch nach Verlängerung holte sich auch den das Top-Team aus Istanbul mit 26:24.