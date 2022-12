Champions League: Stuttgarter Volleyballerinnen besiegen Istanbul

Am zweiten Spieltag der CEV Champions League hat Allianz MTV Stuttgart 3:2 gegen Fenerbahce Opet Istanbul gewonnen. Stuttgart führt damit nach zwei Siegen in zwei Spielen die Gruppe D an.

Nach dem souveränen 3:0-Erfolg im ersten Champions-League-Gruppenspiel in Lodz haben die Stuttgarter Volleyballerinnen auch ihre zweite Partie gewonnen. Gegen Istanbul siegte Allianz MTV Stuttgart mit 3:2 (25:22, 25:23, 18:25, 22:25, 15:10). Dabei machten es die Gastgeberinnen, die ihre türkischen Kontrahentinnen nach einer 2:0-Führung noch einmal zurückkommen ließen, bis zum Ende spannend. Nach dem 2:2-Satzausgleich entschieden die Schwäbinnen aber den fünften und entscheidenden Satz für sich. Stuttgart beginnt stark und gewinnt ersten Satz Die Stuttgarterinnen begannen gut und erarbeiteten sich im ersten Satz schnell eine komfortable Führung. Beim Stand von 11:6 konnten sich die Gastgeberinnen dabei erstmals mit fünf Punkten absetzen. Angeführt von einer starken Krystal Rivers zeigte Allianz MTV Stuttgart sowohl im Block als auch im Angriff eine überzeugende Leistung und baute seinen Vorsprung weiter auf 17:9 aus. Dann kamen die Istanbulerinnen aber besser in die Partie und pirschten sich Punkt um Punkt an die Gastgeberinnen auf 17:19 heran. Nach einer Auszeit fing sich die Mannschaft von Tore Aleksandersen dann aber wieder und holte sich dank einer geschlossenen Teamleistung den ersten Satz mit 25:22. Stuttgart Volleyball | MTV Stuttgart Aus gesundheitlichen Gründen: Rivers nicht mehr Stuttgarter Kapitänin Die amerikanische Topspielerin Krystal Rivers gibt ihr Kapitänsamt bei den Bundesliga-Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart an die Spanierin Maria Segura Palleres ab. Das teilte der Club mit. Zweiter Satzgewinn: Allianz MTV geht mit 2:0 in Führung Der zweite Satz begann ausgeglichen und bis zum Stand von 14:14 konnte sich keines der Teams absetzen. Dann aber drehten die Stuttgarterinnen auf und gingen erstmals mit drei Punkten in Führung (17:14). Doch die Gäste aus Istanbul ließen sich nicht abschütteln und kamen noch einmal bis auf 22:23 heran. Und auch den ersten Stuttgarter Satzball konnte Fenerbahce noch abwehren, den zweiten aber verwandelte Mittelblockerin Eline Timmerman zum 25:23. Istanbul holt sich dritten und vierten Satz Im dritten Satz begegneten sich die beiden Teams zunächst wieder auf Augenhöhe. Durch einige unglückliche Block-Aktionen gerieten die Stuttgarterinnen dann allerdings mit 4:7 in Rückstand. Bei Allianz MTV lief nun nicht mehr viel zusammen und Istanbul baute seine Führung auf 13:7 aus. Trotz der lautstarken Unterstützung der Fans in der ausverkauften Scharrena gelang es Stuttgart nicht, noch einmal entscheidend heranzukommen. So entschieden die türkischen Gäste den dritten Satz mit 25:18 für sich. Und auch im vierten Satz gingen zunächst wieder die Gäste aus Istanbul in Führung. Die Stuttgarterinnen kämpften sich zwar auf 9:9 heran, den Satzgewinn mit 25:22 holten sich aber trotzdem die Istanbulerinnen. Stuttgart sichert Sieg im fünften Satz Angetrieben vom Stuttgarter Publikum starteten die Gastgeberinnen stark im entscheidenden fünften Satz und gingen mit 7:3 in Führung. Doch auch die Gäste kämpften und verkürzten noch einmal auf 10:12. Stuttgart verwandelte dann aber den ersten Matchball zum 15:10 und feierte den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. Am 12. Januar (20 Uhr) treffen die Stuttgarterinnen in der Champions League dann auf Teneriffa La Laguna.

