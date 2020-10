Die gesamte Mannschaft des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart befindet sich in Quarantäne. Mehrere Spielerinnen waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Bundesliga-Duell beim SC Potsdam ist abgesagt.

Die genau Anzahl sowie die Namen der betroffenen Personen wollte der Verein nicht nennen. Das Spiel am Sonntag in Potsdam wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, für die weiteren Partien in der Bundesliga und auch in der Champions League gebe es noch keine definitive Entscheidung. Das sagte Kim Renkema, Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart, auf Anfrage von SWR Sport.

Im Austausch mit dem Gesundheitsamt

Aktuell versuche der MTV, in Absprache mit dem Gesundheitsamt Stuttgart eine Regelung zu finden, so Renkema. Der Wunsch wäre, dass nur die positiv Getesteten zuhause bleiben und das restliche Team trainieren darf. "Falls dies nicht möglich ist, wäre das ein herber Rückschlag. 14 Tage ohne Training würden das Team weit zurückwerfen", sagte die Sportdirektorin. Bislang sei das Gesundheitsamt in seiner Haltung allerdings sehr streng gewesen.

Die Stimmung beim Trainer und beim Team sei entsprechend sehr gedrückt, sagte Renkema weiter. Und fügte an: "Alle hoffen natürlich, dass das gesamte Team bald wieder trainieren und spielen darf."