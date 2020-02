Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart treffen am Abend in der Champions League auf den polnischen Meister LKS Lodz. Nach dem verlorenen Auftakt der Champions-League-Saison in Polen (2:3) wollen die Stuttgarterinnen jetzt vor heimischem Publikum die Revanche.

Das Spiel Stuttgart - Lodz sehen Sie ab 19:00 Uhr hier im Livestream. Kommentiert wird die Partie von SWR-Reporter Julius Richter und der deutschen Meisterin im Beachvolleyball Karla Borger. Livestream, 5.2.2020 ab 19 Uhr: Stuttgart - Lodz Volleyball live - Gruppenphase der Champions League Saison 2019/2020. Die deutschen Meisterinnen von Allianz MTV Stuttgart begrüßen das Team von LKS Commercecon Lodz. Das Hinspiel in Polen hatte Stuttgart mit 2:3 verloren. Das Rückspiel mit Co-Kommentatorin Karla Borger (DM Beach 2019) live bei SWR.de/sport am 5.2.2020 ab 19 Uhr. Niederlage im ersten CL-Spiel in Polen Im vergangenen November spielten die Volleyballerinnen ihr erstes Match in der Champions League 2019/20 gegen eben jenen amtierenden polnischen Meister LKS Lodz. Damals hatte Trainer Giannis Athanasopoulos zahlreiche Verletzungen im Team zu beklagen, die Mannschaft konnte vorher nicht einmal komplett trainieren. In einem guten und vor allem spannenden Spiel in Polen verloren die Stuttgarterinnen erst im Tie-Break und sicherten sich so wenigstens einen Punkt.