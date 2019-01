Volleyball-Nationalspielerin Jana-Franziska Poll ist eine wichtige Stütze im Team von Allianz MTV Stuttgart. Die Außenangreiferin besticht durch ihre Vielseitigkeit und eine große Portion Gelassenheit.

Jana-Franziska Poll hat sich in ihrer Karriere nie großen Druck gemacht. Vielmehr hat sie die Dinge einfach auf sich zukommen lassen. "Ich bin nicht die Person, die sagt, ich will da und da stehen, ich will das und das erreichen, sondern ich gucke, was kommt. Solange ich den Spaß nicht verliere, mache ich einfach weiter." Herausgekommen ist ein erstaunlicher Werdegang.

Begonnen hat alles in Meppen, ihrer Heimatstadt. Mehr oder weniger zufällig kam Jana-Franziska Poll damals zum Sport. Die heute 30-Jährige hatte als Kind mit Asthma zu kämpfen, die Ärzte rieten ihr sich viel zu bewegen, um die Lungen zu trainieren. Wenig später landete Jana-Franziska Poll in einer Volleyballgruppe.

Groß, beweglich, druckvoll

Dass daraus später Leistungssport und sogar eine Profikarriere wurde, liegt an ihrem außergewöhnlichen Ballgefühl und ihrer Statur. Die Außenangreiferin ist 1,85 Meter groß und dazu sehr beweglich. Zu ihrem Repertoire gehören ein variables Angriffsspiel, eine gute Technik in Annahme und Feldabwehr sowie druckvolle Aufschläge.

Außerdem punktet Jana-Franziska Poll (81 Länderspiele) mit ihrer Erfahrung. Die 30-jährige ist schon viel rumgekommen. Ihr Bundesliga-Debüt gab sie vor gut zehn Jahren bei Alemannia Aachen, daraufhin folgte eine kleine Deutschlandtour mit den Stationen Vilsbiburg, Schwerin und Hamburg.

Zwei aufregende Jahre in Griechenland

2016 hatte sie dann mal Lust auf was ganz Neues. Die Emsländerin ging für zwei Jahre nach Griechenland, spielte erst bei Panathinaikos Athen und dann beim Rivalen Olympiakos Piräus, wo sie Meister und Pokalsieger wurde. "Eine spannende Zeit", sagt Jana-Franziska Poll. Vor allem die fanatischen Anhänger haben sich eindrücklich in ihr Gedächtnis eingebrannt. "Die Hallen waren voll, mit über 2.000 Zuschauern und es gab richtig Randale", erinnert sie sich. Rauchen, Kiffen und wüste Beschimpfungen gehörten in der Halle dazu.

Jana-Franziska Poll mit Allianz MTV Stuttgart im Livestream Am Mittwoch (23. Januar) treffen die Frauen von Allianz MTV Stuttgart in der Volleyball Champions League auf das bulgarische Team VC Maritza Plovdiv. Das Spiel sehen Sie hier auf swr.de/sport und auf der Facebook-Seite von SWR Sport im exklusiven Livestream. Los geht es ab 19:00 Uhr.

Volleyball-Profi und Heilerziehungspflegerin

Parallel zu ihrer Volleyballkarriere hat Jana-Franziska Poll außerdem eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin abgeschlossen. Zu Beginn ihrer Laufbahn arbeitete sie noch in Vollzeit und kümmerte sich um die Betreuung von Schwerstbehinderten. Mittlerweile ist sie reiner Volleyball-Profi, kann sich aber gut vorstellen, wieder in den Beruf zurückzukehren.

Jetzt ist Jana-Franziska Poll wieder zurück in Deutschland und sie hat mit Allianz MTV Stuttgart viel vor: "In der Champions League das Viertelfinale, und das Double aus Meisterschaft und Pokal, das wäre ein Traum", so die 30-Jährige.