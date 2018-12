Die Volleyballerinnen vom MTV Stuttgart haben mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen die Béziers Angels einen ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht.

Im zweiten Gruppenspiel der Champions League haben die Stuttgarter Volleyballerinnen den Gegnerinnen aus Frankreich keine Chance gelassen. 25:16, 25:16, 25:20 heißt es am Ende für Stuttgart - Damit erreicht die Mannschaft von MTV-Trainer Giannis Athanasopoulos Platz zwei in der Gruppe. Am Samstag geht es weiter - Die Volleyballerinnen aus Dresden kommen, der große Rivale in Deutschland, neben Palmberg Schwerin. Mehr als 1000 Zuschauer waren in der Stuttgarter Scharrena und sorgten für eine tolle Stimmung. "Wir sind gut drauf und wir wollen in die nächste Runde einziehen", sagte Jana Poll.