Wegen des neuen Coronavirus findet das Viertelfinal-Rückspiel der Volleyballerinnen des deutschen Meisters Allianz MTV Stuttgart in der Champions League beim italienischen Spitzenclub Imoco Conegliano nicht statt. Nach dem 0:3 im Hinspiel sind die Stuttgarterinnen damit ausgeschieden.

Einem möglichen zweiten Spiel vor leeren Rängen in Stuttgart standen die Verantwortlichen des italienischen Meisters ablehnend gegenüber. Ein Spiel ohne Publikum in Italien war für die Stuttgarter Verantwortlichen nicht vorstellbar, da momentan von Reisen insbesondere in die Gegend um Venedig, wo Conegliano liegt, abgeraten wird. "Die gesundheitlichen und organisatorischen Folgen wären für uns bei dieser Option nicht kalkulierbar gewesen", sagte MTV-Geschäftsführer Aurel Irion.

Kim Renkema: Entscheidung hat keine sportlichen Gründe

Ein Spiel auf neutralem Boden im slowenischen Maribor scheiterte an den Kosten, die beide Vereine ohne Zuschuss des Europa-Verbandes CEV dafür hätten aufbringen müssen. "Die Entscheidung hat ausdrücklich keine sportlichen Gründe", so Sportdirektorin Kim Renkema in einer Mitteilung des Vereins. "Wir bedauern diese Entscheidung zutiefst, die Champions League ist für uns immer die ‚Kirsche auf der Torte‘, aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Spielerinnen, unserem Verein und unseren Partnern. Sportlich ist es für uns schade, denn es ist immer reizvoll, gegen solche Top-Mannschaften antreten zu dürfen."