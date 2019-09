Der deutsche Meister Allianz MTV Stuttgart hat den Deutschen Volleyball-Verband wegen der schweren Verletzung von Zuspielerin Pia Kästner scharf kritisiert.

Bei der 21-Jährigen ist in Stuttgart nach dem EM-Sommer mit dem Turnier in vier Ländern (23. August bis 8. September) als Höhepunkt festgestellt worden, dass sie an Osteochondrose, einer Verschleißerkrankung an der Wirbelsäule, leidet. Kästner fällt daher vorerst aus.

"Wir alle haben die Aufgabe, die Spielerinnen zu schützen", sagte Stuttgarts Sportdirektorin Kim Renkema der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag). "Dieser Verantwortung ist man bei der Nationalmannschaft nicht gerecht geworden. Darüber bin ich sehr enttäuscht."

Renkema beklagte, dass beim Nationalteam kein MRT gemacht worden sei, obwohl Kästner über Monate unter Schmerzen gelitten habe. "Der Befund hätte klar ergeben, dass sie nicht mehr trainieren und spielen kann." Zudem habe der DVV den Verein nicht über die Probleme informiert. "Tatsache" sei nun, "dass wir sie kaputt zurückbekommen haben". Der DVV könne zu dem Fall noch nichts sagen, erklärte ein Sprecher des Verbands der Deutschen Press-Agentur. Man müsse das erst einmal intern erörtern und sich ein Bild verschaffen. Kästner ist im Nationalteam allerdings nur Ersatzspielerin und hat dementsprechend kürzere Einsatzzeiten als etwa die Stammzuspielerin Denise Hanke vom SSC Palmberg Schwerin.

Laut dem Zeitungsbericht muss sie in den nächsten vier Wochen die Belastung deutlich reduzieren. "Die Situation ist übel, denn eigentlich wollte ich zu Saisonbeginn richtig durchstarten", sagte Kästner. "Natürlich mache ich mir Sorgen um die Zukunft, doch Panik hilft jetzt auch nicht weiter." Stuttgart startet am 5. Oktober beim USC Münster in die neue Bundesliga-Saison.