Volleyballerin Pia Kästner gilt als Zuspielerin der Zukunft. Doch schon jetzt zeigt sie beim MTV Stuttgart, was in ihr steckt und überzeugt damit nicht nur den Bundestrainer.

Ein Toastbrot mit Butter, Nutella und einer Scheibe Käse. Was sich fast schon nach einer Ekel-Prüfung im Dschungelcamp anhört, ist für Pia Kästner ein echtes Schmankerl. Regelmäßig landet diese abenteuerliche Kombination auf dem Frühstücksteller der 20-jährigen Volleyballerin des MTV Stuttgart.

Geschadet hat es ihrer Karriere bisher nicht. Die Zuspielerin wechselte im vergangenen Jahr vom VC Olympia Berlin zum Volleyball-Bundesligisten MTV Stuttgart. Im Kader des Vize-Meisters ist Kästner die jüngste Spielerin. Trotzdem hat sie innerhalb eines Jahres alle von ihren Fähigkeiten überzeugt: "Sie hat extrem viel Ballgefühl. Wir sind alle sehr froh, dass sie bei uns ist", schwärmt Sportdirektorin Kim Renkema.

Pia Kästners steile Karriere

Ihre ersten Schritte im Volleyball machte Kästner in ihrem Heimatverein, dem VSB Offensiv Eisenhüttenstadt. Ihr weiterer Weg führte sie über den SC Potsdam zum VC Olympia Berlin. Dort spielte sie mit dem Juniorinnen-Team von 2013-2017 in der ersten und zweiten Liga. In dieser Zeit reifte Kästner auch zur Juniorinnen-Nationalspielerin und spielte bei Welt- und Europameisterschaften. Folgerichtig ließ auch der Sprung in die A-Nationalmannschaft nicht lange auf sich warten.

Die erste WM-Teilnahme

Im Herbst das Highlight ihrer bisherigen Karriere: Die Teilnahme an der Volleyball-Weltmeisterschaft in Japan. Auch hier war Kästner die jüngste Spielerin im Kader von Nationaltrainer Felix Koslowski. Ein beeindruckendes Erlebnis: "Das ist hier alles mega aufregend. Das habe ich noch nicht erlebt und lässt sich mit nichts vergleichen", erzählte Kästner damals stolz.

Pia Kästner war bei der Weltmeisterschaft in Japan teil der deutschen Mannschaft. Imago Naoki Morita;

Aufregung wird Pia Kästner wohl auch am kommenden Mittwoch verspüren. Dann trifft der MTV Stuttgart in der Champions League auf den amtierenden französischen Meister Beziers Angels. Es ist das erste Champions-League-Heimspiel der Stuttgarter Volleyballerinnen. Der SWR zeigt das Spiel ab 19 Uhr im Live Stream.