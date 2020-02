Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart haben zum zweiten Mal nacheinander das Finale des DVV-Pokals verloren.

Dauer 1:00 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Stuttgarterinnen scheitern trotz fünf Matchbällen Stuttgarterinnen scheitern trotz fünf Matchbällen Video herunterladen (2,5 MB | MP4)

Auch fünf Matchbälle reichten nicht. Am Ende hieß der Pokalsieger zum sechsten Mal Dresdner SC. Die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl rang am Sonntag in der Mannheimer SAP Arena in einem packenden Endspiel dem Vorjahresfinalisten Allianz MTV Stuttgart mit 3:2 (25:19, 20:25, 21:25; 28:26, 17:15) nieder. Im vierten Satz wehrten die Dresdnerinnen zwei Matchbälle ab, im Entscheidungsdurchgang sogar weitere drei.

Der Dresdner SC musste zwar kurzfristig auf Mittelblockerin Ivana Mrdak wegen einer Thrombose in der Schulter verzichten, holte aber nach einem wahren Kraftakt zum insgesamt sechsten Mal die Trophäe (1999, 2002, 2010, 2016, 2018, 2020). Stuttgart hatte im Halbfinale Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin ausgeschaltet - gegen die Schweriner hatten die Stuttgarterinnen das Vorjahresfinale verloren. Bei den Männern hatten sich zuvor die Berlin Volleys klar mit 3:0 gegen Außenseiter SWD powervolleys Düren durchgesetzt.

Dauer 2:20 min Kim Renkema: "Wir haben das Spiel selbst aus der hand gegeben" Kim Renkema: "Wir haben das Spiel selbst aus der hand gegeben"

"Wir haben das Spiel selbst aus der Hand gegeben", konstatierte MTV-Sportdirektorin Kim Renkema nach der Partie. Es werde viele Tage dauern um das erlebte zu verdauen, so Renkema weiter. "Wahrscheinlich hatten wir Angst zu gewinnen", sagte die sichtlich enttäuschte Renkema am SWR-Mikrofon: "Gratulation an Dresden".