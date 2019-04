Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart stehen zum fünften Mal in Serie im Finale um die deutsche Meisterschaft und treffen dort auf den Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin. Im Halbfinale gegen die Ladies in Black aus Aachen gewann Stuttgart am Donnerstagabend auch das dritte Duell.

Das Traumfinale ist perfekt: Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin und Hauptrundensieger Allianz MTV Stuttgart bestreiten wie in den beiden Vorjahren das Finale der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Schwerin gewann das dritte Halbfinalspiel gegen den SC Potsdam vor heimischer Kulisse mit 3:0 (29:27 25:16, 25:18) und setzte sich in der Best-of-Five-Serie souverän 3:0 durch. Erste Finale am 27. April in Stuttgart Stuttgart gab sich nach den beiden Auftakterfolgen gleichfalls keine Blöße und entschied die dritte Partie gegen die Ladies in Black Aachen ebenfalls mit 3:0 (25:23, 25:19, 25:23) für sich. Das erste Finalspiel steigt am 27. April (16.15 Uhr) in Stuttgart. Während Schwerin in der Best-of-Five-Serie die dritte Meisterschaft in Serie perfekt machen kann, haben die Schwaben einiges gutzumachen. Der Hauptrundensieger stand in den letzten fünf Jahren immer im Play-off-Finale, wartet aber weiterhin auf seinen ersten deutschen Meistertitel. Stuuttgart mit mehr Mühe als erwartet Stuttgart hatte gegen das Überraschungsteam aus Aachen zunächst mehr Mühe als erwartet, konnte den ausgeglichenen ersten Durchgang aber doch nervenstark für sich entscheiden. Nach einem deutlichen zweiten Satz lagen die Schwaben im dritten Durchgang zwischenzeitlich zurück, sicherten sich mit einem starken Schlussspurt aber doch noch den glatten Erfolg.