Achtbare Leistung - und doch eine klare Niederlage: Allianz MTV Stuttgart kassierte im Viertelfinale der Volleyball-Champions-League gegen das italienische Top-Team A.C.I. Conegliano eine deutliche 0:3-Heimniederlage (17:25, 16:25, 20:25 ).

In den Tagen vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Frauen-Champions-League zwischen Allianz MTV Stuttgart und den Italienerinnen aus Conegliano lag der Fokus gar nicht so sehr auf dem Sportlichen. Ob und wie das Spiel aufgrund der Gefährdungslage durch das Corona-Virus stattfinden kann, bestimmte die Diskussionen. Die Partie fand schließlich unter "verschärften Bedingungen" statt. Das hieß: Unter anderem durften keine Fans aus Italien anreisen und die Spielerinnen des Gastvereins mussten nachweisen, dass sie gesund sind.

Favoritenrolle klar verteilt

Die Mannschaft von Trainer Giannis Athanasopoulos ging als totaler Außenseiter in das Spiel. Conegliano verlor in dieser Saison überhaupt erst eines von 36 Pflichtspielen, für Stuttgarts Sportdirektorin Kim Renkema sind die Italienerinnen sogar das "beste Team der Welt". In der Champions League konnte das Team um den erst 21-jährigen Volleyball-Superstar Paola Egonu, die mit Novara letztes Jahr in der Königsklasse triumphierte, bisher alle Spiele gewinnen.

Doch der MTV legte los wie die Feuerwehr und ging früh mit 5:1 in Führung. Bis Mitte des ersten Satzes agierten die Schwäbinnen auf Augenhöhe, doch dann wurde Conegliano immer stärker. Mit 25:17 holten sich die Italienerinnen schließlich den ersten Satz.

Eine klare Sache im zweiten Satz

Im zweiten Satz gestaltete der MTV das Spiel zunächst wieder offen. Conegliano führte trotzdem fast durchgehend, Stuttgart blieb aber dran und suchte immer wieder Kapitänin Krystal Rivers. Doch auch die Angreiferin vermochte sich nur selten gegen die starken Italienerinnen durchzusetzen. Mitte des Satzes zog der Favorit dann davon und sicherte sich schließlich mit 25:16 auch den zweiten Durchgang.

Conegliano kann jederzeit zulegen

Im dritten Satz gelang dem MTV abermals ein guter Start - die Schwäbinnen legten eine 9:6-Führung vor. Doch wiederum drehte Conegliano auf - und zog beim 10:10 gleich. In der Folge setzten sich die Italienerinnen erneut ab - so sehr Stuttgart auch kämpfte. Es schien, als könnten die Favoritinnen jederzeit einen Gang hochschalten. So gewannen sie schließlich auch den dritten Satz - diesmal mit 25:20. In der Summe ein klarer und verdienter 3:0-Erfolg für die Gäste.

Renkema: "Können stolz sein"

Trotz der letztlich klaren Niederlage war man bei Allianz MTV Stuttgart nicht unzufrieden. "Wir haben uns gut geschlagen", analysierte Sportdirektorin Renkema im Gespräch mit SWR Sport "Wir haben in jedem Satz gut angefangen, aber Conegliano hat halt auf jeder Position absolute Klasse. Nicht nur zwei oder drei gute Spielerinnen, sondern 14 oder 16. Ich denke, wir können stolz sein."

Renkema: Rückspiel nicht in Italien

Das Rückspiel soll am 10. März stattfinden (zu sehen im Livestream auf swr.de/sport). Es wird nicht in Italien stattfinden, wie Renkema dem SWR bestätigte: "Sonst ist noch keine Entscheidung getroffen, wo es stattfindet - ob in Stuttgart oder auf neutralem Boden. Ich gehe davon aus, dass wir morgen oder übermorgen mehr wissen." Der europäische Volleyballverband CEV will diese Entscheidung nach Rücksprache mit Behörden und Ministerien treffen.