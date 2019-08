Im Mai hatte der Deutsche Volleyballmeister Allianz MTV Stuttgart seinen wichtigsten Transfer verkündet: Die 311-fache Nationalspielerin Kathleen Weiß wurde Kapitänin. Drei Monate später ist sie schon wieder weg.

"Überraschende Veränderung im Kader des Deutschen Meisters" lautet die Überschrift einer Pressemitteilung vom deutschen Volleyballmeister der Frauen, Allianz MTV Stuttgart, am Montagmorgen. Was so lapidar klingt, wirft in Wahrheit die gesamte Kaderplanung der Vereinsführung über den Haufen. Eigentlich hatte der MTV seine Kaderplanung für die neue Saison nämlich bereits abgeschlossen, am 12. August soll das Team in die Vorbereitung starten. Für die Mission Titelverteidigung hatten die Stuttgarter die Mannschaft um ihre neue Kapitänin Kathleen Weiß ausgerichtet, die im Mai 2019 als wichtigster Neuzugang präsentiert wurde.

Die 35-Jährige sollte als Ergänzung für die junge Zuspielerin Pia Kästner (21) das Rückgrat der Mannschaft bilden - mit ihren 311 Auftritten in der Nationalmannschaft sollte Weiß viel Erfahrung ins Team bringen. Erfahrung, von der das Talent Kästner hätte profitieren und lernen sollen. Jetzt, nur rund zwei Monate später, bat Weiß plötzlich um eine Auflösung ihres Vertrags.

Renkema: "Einigermaßen unprofessionell"

"Die momentane Situation ist alles andere als befriedigend", sagt MTV-Sportdirektorin Kim Renkema durchaus angefressen. "Ich kann keine Spielerin zwingen bei uns zu spielen, auch wenn sie einen gültigen Vertrag hat. Eine Sportlerin muss auch motiviert sein, sonst hat das keinen Sinn" , sagte Renkema SWR Sport. "Für uns als Verein ist es einfach nicht in Ordnung und auch einigermaßen unprofessionell, bestehende Verträge einfach aufzukündigen – selbst wenn die Gründe hierfür vielleicht nachvollziehbar sein mögen."

Nach SWR-Informationen möchte Kathleen Weiß ihr Beschäftigungsverhältnis beenden, um eine Ausbildung bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern zu beginnen. Zukunftsplanung für nach der Karriere also. "Emotional kann ich das verstehen, aus professioneller Sicht nicht", kommentiert Renkema das Verhalten ihrer Noch-Spielerin.