Ab 20:30 Uhr im Livestream: Novara gegen Stuttgart mit Co-Kommentatorin Karla Borger

Rückrunden-Auftakt in der Gruppenphase der Volleyball-Champions-League der Frauen. Kann Allianz MTV Stuttgart bei den CL-Titelverteidigerinnen in Italien erneut für eine Überraschung sorgen? Live mit Co-Kommentatorin Karla Borger (DM Beach 2019) bei SWR.de/sport am 23.1.2020 ab 20:30 Uhr.