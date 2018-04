per Mail teilen

In der Bundesliga ist der VfB Friedrichshafen ungeschlagen. In der Champions League musste sich die Volleyballer jedoch dem polnischen Klub Zaksa Kedzierzyn-Kozle geschlagen geben.

In der Runde der letzten sechs Teams hat der VfB Friedrichshafen auch das Rückspiel gegen den polnischen Klub Zaksa Kedzierzyn-Kozle verloren. Das Hinspiel hatte Friedrichshafen knapp mit 2:3 verloren, so dass die Überraschung gegen den polnischen Pokal- und Supercup-Sieger durchaus möglich schien. Doch im Rückspiel war das Team von Trainer Vital Heynen chancenlos und verlor am Dienstagabend glatt mit 0:3 (19:25, 18:25, 13:25).

Damit haben die Häfler das Final-Four-Turnier der Volleyball-Champions-League verpasst, das am 12./13. Mai in Kasan (Russland) ausgetragen wird. "Sie haben beeindruckend gespielt, und wir waren nicht in der Lage, unser Spiel zu bringen", sagte Heynen unmittelbar nach dem Spiel. Für Kapitän Simon Tischer war es trotz der deutlichen Niederlage eine gute Champions-League-Saison.

Simon Tischer peilt schon das nächste Ziel an.

Friedrichshafen hat schon den nächsten Titel im Visier

Auch Heynen wollte sich nicht lange mit der Niederlage aufhalten und sich lieber auf die Bundesliga konzentrieren: "Donnerstagmorgen kommen wir wieder zusammen, dann kommt das nächste Ziel: Meisterschaft."

Doch Trainer Vital Heynen will sich nicht lange mit der Niederlage aufhalten.

Denn schon am Sonntag trifft der VfB Friedrichshafen im Playoff-Halbfinale auf die AlpenVolleys Haching. In der Best-of-three-Serie können sich die Häfler für das Finale gegen die Volleys Berlin oder die United Volleys Rhein-Main qualifizieren.