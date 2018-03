Der VfB Friedrichshafen ist seit 33 Spielen unbesiegt. An diesem Donnerstag (20 Uhr) geht aber alles wieder von Null los. Das Ziel ist dabei klar definiert.

Die "Häfler" spielen die Saison ihres Lebens, aber die beste Serie nützt nichts wenn sie zu früh reißt. Aus diesem Grund ist die Anspannung groß wenn der VfB Friedrichshafen an diesem Donnerstag Abend (20.00 Uhr) in der ZF Arena die Berlin Recycling Volleys empfängt. Auch gegen die Dauerrivalen ist die Bilanz makellos. Vier Spiele vier Siege – zuletzt wurde am vergangenen Sonntag in Berlin gewonnen. Das war in der Bundesliga, jetzt geht es in der Champions League um den Einzug in die Runde der besten sechs.

"Wenn Du 33 Spiele in Folge gewonnen hast, macht das eine Mannschaft mental stark." VfB-Trainer Vital Heynen

Das Hinspiel in den Top 12 in Europas Volleyball-Königsklasse hat Friedrichshafen mit 3:2-Sieg in Berlin gewonnen. Die Tür in die nächste Runde ist offen, jetzt müssen die "Häfler" durchgehen oder Berlin schlägt die Tür vor der Nase zu, denn mit einem Sieg kann auch Berlin den Champions-League-Traum weiter träumen. Berlin will und muss beweisen, dass die unschlagbaren doch schlagbar sind.

Für den Berliner Trainer Stelian Moculescou der fast zwei Jahrzehnte in Friedrichshafen "regierte" und den Verein zu einem Spitzen-Club geformt hat. Ist die letzte Niederlage in der Liga ein Muster ohne Wert, denn in der Liga ist Friedrichshafen längst enteilt, die Niederlage praktisch bedeutungslos.

"Es war ein Gipfeltreffen ohne Druck ohne besonderen Wert." Stelian Moculescu, Trainer Berlin Recycling Volleys

Die Rechnung, die der Berliner Trainer aufstellt ist einfach. Gewinnt Berlin in Friedrichshafen, dann ist Berlin in der nächsten Runde. Das wissen auch die "Häfler" und kurioser Weise mach Trainer Vital Heynen Berlin zum Favorit. Der Grund: die größere Erfahrung der Berliner. Einige Spieler haben schon im Final Four der Champions League gespielt. Heynen weiß nicht wie sein junges Team mit der spürbaren Anspannung klar kommt.

"Es wird nicht so einfach werden Berlin wird mit wahnsinnig viel Power in der ZF Arena auftreten. Wir werden sehen wie die Mannschaft jetzt mit dieser Situation umgehen kann." VfB-Trainer Vital Heynen

Fakt ist: beide Teams müssen gewinnen, um unter die besten sechs Teams Europas zu kommen. Bei einem 3:0 oder 3:1 stehen jeweils die "Häfler" oder Berlin im Viertelfinale. Gewinnt der VfB 3:2, dann löst er das Ticket in die nächste Runde. Bei einem 3:2-Sieg für Berlin müsste ein Entscheidungssatz – der sogenannte Golden Set – bis 15 Punkte ausgetragen werden.