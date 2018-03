per Mail teilen

Der VfB Friedrichshafen ist erfolgreich in die Playoffs der Volleyball-Bundesliga gestartet. Gegen die Bisons Bühl feierte das Team vom Bodensee einen 3:0-Auftaktsieg.

Die Erfolgsserie des VfB Friedrichshafen in der Volleyball-Bundesliga reißt auch in den Playoffs nicht ab. Nach 20 Siegen aus 20 Spielen in der Hauptrunde sicherten sich die Häfler auch den Sieg im ersten Viertelfinalspiel gegen die Volleyball Bisons Bühl.

Im Baden-Württemberg-Duell, das zugleich eine Neuauflage des Pokal-Finals von Anfang März war, hielt der Gast aus Bühl lange sehr gut mit. Die Badener konnten sich jedoch nicht für ihre überzeugende Leistung belohnen, der erste Satz ging trotz zwischenzeitlicher 16:14-Führung für Bühl mit 25:22 an die Gastgeber aus Friedrichshafen.

Sieg nie ernsthaft in Gefahr

Der VfB Friedrichshafen konnte sich jederzeit auf seine individuelle Klasse verlassen, in den entscheidenden Situationen des Spiels machte der Pokalsieger die wichtigen Punkte. So auch im zweiten Satz, in dem Bühl wieder auf Augenhöhe spielte, Friedrichshafen aber erneut mit 25:22 die Oberhand behielt.

Den dritten Satz holte sich das Team von Trainer Vital Heynen mit 25:19. Der Favorit vom Bodensee führt nach dem 3:0-Sieg in der Best-of-Three-Serie mit 1:0 und kann schon am Samstag (31. März) den Einzug ins Playoff-Halbfinale perfekt machen. Das Spiel in der Großsporthalle Bühl beginnt um 18:00 Uhr.

Thema in: SWR 1 Sport aktuell ab 22:03 Uhr.