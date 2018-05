Der VfB Friedrichshafen hat die Liga dominiert und alles gewonnen. Auch die Berlin Volleys hatten keine Chance. Doch im Finale gerät der Titelfavorit plötzlich in Straucheln.

Fünfmal hat der VfB Friedrichshafen bis zum Finale gegen die BR Volelys gespielt. Und Friedrichshafen hat alle fünf Spiel im Super Cup, in der Liga und in der Champions League gewonnen. Das Team von Trainer Vital Heynen dominierte national nach Belieben, auch international war erst im Viertelfinale der Champions League Schluss. Bis dahin gewann der VfB wettbewerbsübergreifend 37 Spiele in Folge - doch dann kam Berlin.

Zum sechsten Mal in Folge machen die beiden deutschen Spitzenteams den Meister unter sich aus, nur einmal hatte Friedrichshafen die Nase vorn. Dabei standen die Vorzeichen für den ersten Meistertitel seit 2014/15 für den VfB dieses Mal außerordentlich gut.

Macht Stelian Moculescu seiner alten Liebe den Titel streitig?

Doch der deutsche Meister ist nur noch einen Sieg von einer erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Mit einem Erfolg beim VfB Friedrichshafen am Mittwoch (20 Uhr) kann das Team von Trainer Stelian Moculescu, der den VfB Friedrichshafen von 1997 bis 2016 zu 13 deutschen Meisterschaften geführt hat, die best-of-five-Serie mit 3:0 für sich entscheiden und den neunten Meistertitel perfekt machen.

Moculescu bleibt vor dem ersten von insgesamt drei Matchbällen vorsichtig: "Noch ist alles offen, denn es war bisher wirklich eng. Nur Kleinigkeiten und etwas mehr Esprit haben in den ersten beiden Spielen den Ausschlag zu unseren Gunsten gegeben", sagte der 67-jährige Rumäne, der die Berliner erst im Februar übernommen hatte. Vor Beginn der Finalserie hatten die BR Volleys alle fünf Spiele gegen die "Häfler" verloren.

Vital Heynen ist trotzdem optimistisch

Doch nun liegt das Momentum nach einem 3:1 am Bodensee und einem 3:2 in der Max-Schmeling-Halle bei den Hauptstädtern. Trotzdem ist VfB-Trainer Vital Heynen vorsichtig optimistisch. "Wenn wir es noch etwas besser machen als in den ersten zwei Spielen und der Heimvorteil dazukommt, denke ich, dass wir am Mittwoch gewinnen", sagte der Belgier. Seine Mannschaft steht bereits mit dem Rücken zur Wand. Drei Siege sind nötig, damit sich die Geschichte nicht wiederholt.