Die Stuttgarterinnen müssen im Viertelfinale des CEV-Cups beim Dresdner SC ran. Der Bundesliga-Tabellenführer fährt als Favorit nach Sachsen.

Der MTV Stuttgart reist mit breiter Brust und einer Siegesserie von acht Spielen in den Osten. Trainer Giannis Athanasopoulos möchte mit seinem Team den Positiv-Trend aus der Liga nun auch im Europapokal fortsetzen.

Heimstarke Dresdnerinnen

Der Dresdner SC konnte in der laufenden Bundesliga-Saison all seine Spiele vor heimischer Kulisse gewinnen. Unter der Woche ist es ihnen gelungen, sich die Dienste von Cheftrainer Alexander Waibl für weitere drei Jahre zu sichern. Dem gebürtigen Stuttgarter gelang 2008 der Aufstieg mit dem VC Stuttgart in die erste Bundesliga.

Die beiden Dauerrivalen trafen in der laufenden Saison bereits zwei Mal aufeinander. Nach einer Niederlage für die Stuttgarterinnen zu Saisonbeginn in Dresden, gab es jüngst einen 3:0- Triumph zu bejubeln. Das Rückspiel im CEV-Viertelfinale findet am 28. Februar, 19 Uhr in Stuttgart statt.