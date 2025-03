FT 1844 Freiburg ohne Chance in Lüneburg

per Mail teilen

Die Volleyballer der FT 1944 Freiburg haben ihr erstes Spiel in der Viertelfinal-Serie der Volleyball-Playoffs in Lüneburg verloren. Die Freiburger unterlagen mit 0:3.

Gegen die favorisierte SVG Lüneburg blieben die Volleyballer der FT 1944 Freiburg von Beginn an ohne Chance. Bereits im ersten Satz ließ Lüneburg den Freiburgern kaum eine Möglichkeit ins Spiel zu finden und fertigte die Breisgauer mit 15 Punkten Vorsprung ab - mit einem überdeutlichen 25:10 endete der erste Durchgang. Freiburg, das seit 2023 lediglich einen Satz gegen Lüneburg gewinnen konnte (1:15 in fünf Partien), konnte auch im zweiten Satz nicht zurückschlagen. Lüneburg hielt die Badener auf Sicherheitsabstand und holte sich den Durchgang mit 25:18.

Auch im dritten Satz ließen sich die Lüneburger in eigener Halle den Schneid nicht abkaufen, sondern dominierten die Partie weiter nach belieben. Beim Stand von 24:19 verwandelte Lüneburg den zweiten von sechs Matchbällen zum 25:19 aus Sicht der Hausherren. Spiel zwei der Best-of-three-Serie findet am 28. März ab 20 Uhr in Freiburg statt. Mit einer Niederlage vor heimischer Kulisse könnte die FT 1844 Freiburg dann bereits aus den Playoffs ausscheiden.