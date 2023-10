Aufschlag in der Bundesliga: Freiburger Volleyballer schreiben Geschichte

Die Volleyballer der FT 1844 Freiburg starten am Samstag mit einem Heimspiel in die erste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte. Zu Gast ist ein scheinbar übermächtiger Gegner.

"Wir stehen vor einem geschichtsträchtigen Spiel", sagt FT-Geschäftsführer Peter Gerspach während einer Pressekonferenz. Zum allerersten Mal geht die "Affenbande" in der 1. Bundesliga an den Start. Aufschlag in der FT-Sporthalle ist am Samstag um 18:30 Uhr gegen den Vorjahreszweiten und dreizehnmaligen Meister VfB Friedrichshafen.

"Wir sehen in dem Aufstieg eine Langfristigkeit und keine Sache, die mal ausprobiert wird. Wenn der Plan aufgeht, haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun."

Die Verantwortlichen sind stolz darauf, ein Budget, mit dem man auf Erstliganiveau konkurrenzfähig sein soll, zur Verfügung zu haben. "Das ist schon krass", bilanziert der sportliche Leiter Florian Schneider, der daran erinnert, dass der Verein vor vier Jahren noch um den Verbleib in der zweiten Bundesliga kämpfen musste. Das "Abenteuer Bundesliga", wie Schneider sagt, sei auch im Hinblick auf die jüngere sportliche Vergangenheit etwas Außergewöhnliches.

Rückblick - Die Freiburger Volleyballer auf dem Weg in die Bundesliga (SWR Aktuell am 26.11.2022):

Der Trainer setzt auf "Vollgas-Volleyball"

Für Trainer Jakob Schönhagen ist die Marschroute im Oberhaus klar. "Wir wollen Vollgas-Volleyball spielen und müssen eine gute Mischung zwischen Underdog-Rolle und Gewinnermentalität finden." Dass seine Mannschaft am Samstag direkt auf einen Gegner trifft, den der Coach als "Übermacht" bezeichnet, stört Schönhagen nicht. Das Spiel gegen den VfB Friedrichshafen sei ein Bonusspiel, die wichtigen Begegnungen erwartet er danach.

Die Rolle des Underdogs könnte größer gar nicht sein: Die kleine FT Freiburg spielt gegen den großen VfB Friedrichshafen.

Die Verantwortlichen rechnen zum Auftakt am Samstag mit einer ausverkaufen Halle und hoffen darauf, dass die 1.000-Zuschauermarke auch in den darauffolgenden Spielen regelmäßig erreicht werden kann. Angelockt werden sollen die Zuschauer durch attraktiven Volleyball und die vielen Freiburger Eigengewächse, die sich in den Reihen der FT-Volleyballer tummeln.