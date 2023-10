Die Baden Volleys Karlsruhe spielen erstmals in ihrer Geschichte in der Volleyball-Bundesliga. Bei der Erstliga-Premiere trifft der Aufsteiger am Samstag auf die WWK Volleys Herrsching.

Die Baden Volleys des SSC Karlsruhe spielen in dieser Saison erstmals in ihrer Geschichte in der ersten Volleyball-Bundesliga. Die Premiere findet am Samstag im Heimspiel gegen die WWK Volley Herrsching statt. Die Vorfreude bei den Karlsruhern ist groß.

Volleyball-Liga unterstützt Aufsteiger Karlsruhe

Das Abenteuer Bundesliga ist für die Baden Volleys durch entschärfte Lizenzbedingungen und eine Erweiterung der Liga auf zwölf Mannschaften möglich geworden. Die Standards für die Hallen wurden gesenkt und die Vereine sind vor dem Abstieg geschützt.

Die Liga will auf diese Weise die Entwicklung der Vereine unterstützen. Außerdem unterstütze die Volleyball Bundesliga die Karlsruher Mannschaft bei Marketingaktivitäten, so die Verantwortlichen.

Zunächst wolle die Mannschaft der Baden Volleys in der ersten Liga ankommen, so Trainer Antonio Bonelli. Dann wolle man um die Teilnahme an den Play-Offs kämpfen, also um eine Platzierung auf Rang sieben oder acht.

Gerade vor so einer Kulisse heißt es geil spielen, viel Spaß haben, genießen!

Die Baden Volleys vor der Premiere in der Volleyball-Bundesliga Pressestelle Baden Volleys Andreas Arndt

Bundesliga: Baden Volleys treten ohne Profis an

Die Baden Volleys wollen auch in der ersten Liga auf junge Talente setzen, die neben dem Leistungssport ihre berufliche Ausbildung vorantreiben. Bezahlte Profis gibt es bei den Karlsruher Volleyballern nicht.

Man wolle junge Spieler nach Karlsruhe holen, und ihnen neben dem Sport die Möglichkeit einer Ausbildung zum Beispiel am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) geben. Ausländische Profis werde man zunächst nicht holen, so der Trainer.

Stand heute haben wir einfach sehr viele junge, talentierte Spieler aus ganz Deutschland.

Zuletzt machte die Mannschaft der Baden Volleys beim Bounce House Cup in Hildesheim auf sich aufmerksam. Unter allen beteiligten zwölf Bundesligisten kamen die Karlsruher auf Rang fünf und besiegten überraschend den mehrfachen deutschen Vizemeister Düren. Die Stärke der Mannschaft sei die Breite des Kaders, jeder Spieler habe seine Stärken, betont Trainer Bonelli.