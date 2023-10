per Mail teilen

Die Baden Volleys haben am Samstag ihre Premiere in der Volleyball-Bundesliga gefeiert. Zum Auftakt verloren die Karlsruher allerdings vor heimischer Kulisse gegen Herrsching.

Das erste Spiel in der Volleyball-Bundesliga für die Baden Volleys ist geschafft: In der Lina-Radke-Halle in Karlsruhe traf das Team von Antonio Bonelli auf die WWK Volleys aus Herrsching. Mit der 1:3-Niederlage war der Erstliga-Auftakt für die Baden Volleys aber noch kein Erfolg auf ganzer Linie.

Stimmung top, Punkte fehlen

Die Stimmung in der ausverkauften Halle mit 1.300 Zuschauerinnen und Zuschauern sei top gewesen, nur die Punkte hätten noch gefehlt, heißt es in einer Mitteilung der Baden Volleys. Es war ein schwieriger Start, der von sieben krankheitsbedingen Ausfällen begleitet wurde. Beim letzten Training am Donnerstag mussten sogar Spieler aus der Reservemannschaft der dritten Liga aushelfen.

Karlsruhe verliert ersten Satz deutlich

Die Herrschinger starteten konzentriert und erspielten sich schnell eine 4:0-Führung. Dann aber gelang auch den Baden Volleys durch Kapitän Jens Sandmeier der erste Punktgewinn in der ersten Liga. Die Karlsruher kamen dann zwar etwas besser in die Partie, konnten den Bayern aber nie wirklich gefährlich werden und mussten den ersten Satz mit 15:25 abgeben.

Zweiter Satz geht an die Baden Volleys

Ein Spiel auf Augenhöhe zeigte sich dann im zweiten Satz. Durch die deutlich bessere Passverteilung von Zuspieler Tobias Hosch fanden die Angreifer um Felix Baumann und Philipp Schumann immer bessere Lösungen gegen den gegnerischen Block. Auch im Aufschlag waren die Karlsruher nun voll auf Höhe. So entschieden die Hausherren den zweiten Satz knapp mit 25:23 für sich.

Karlsruhe unterliegt im dritten und vierten Satz

Auch im dritten Satz hielten die Gastgeber gut mit und spielten konzentriert auf. Doch am Ende zeigten die Herrschinger eine hohe spielerische Qualität und die besseren Nerven. So unterlag Karlsruhe mit 22:25.

Wir haben gezeigt, dass wir zum Großteil mit einer Profimannschaft mithalten können. Klar, der vierte Satz ist ärgerlich, weil wir unnötige Fehler gemacht haben. Das ist ein Prozess, den wir annehmen müssen und dann bin ich mir sicher, werden uns solche Fehler in fünf Spielen nicht mehr passieren.

Im vierten Satz zeigte sich ein ähnliches Bild wie im ersten: Herrsching zog schnell mit 7:2 davon und im Karlsruher Spiel schlichen sich mehr und mehr Fehler ein. Trainer Antonio Bonelli reagierte und brachte mit Jannik Brentel und Alexander Benz zwei Neue. Die Einwechslungen zeigten zwar Wirkung und die Baden Volleys kamen nochmal bis auf 16:17 heran, mehr war aber nicht drin. Am Ende verloren die Karlsruher den Satz mit 21:25 und damit das Spiel mit 1:3.

Karlsruhe trifft auf Friedrichshafen

Bereits am Mittwoch geht es für die Baden Volleys weiter. Dann trifft der Bundesliga-Neuling auf Rekordmeister Friedrichshafen.