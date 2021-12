per Mail teilen

Corona verschont auch den Volleyball-Bundesliga-Neuling aus Neuwied nicht. Geschäftsführer Manohar Faupel erklärt, warum der VC Neuwied trotzdem auf einem guten Weg ist.

Nachdem bereits am vergangenen Wochenende das Heimspiel des VCN gegen Schwerin kurzfristig aufgrund von Corona-Fällen im Team ausfallen musste, herrscht nun auch für das am Samstag vorgesehene Spiel in der eigenen Halle gegen Potsdam Gewissheit – Absage. Vier Spielerinnen waren laut Manohar Faupel positiv und bis einschließlich zum 02.12.2021 unter Quarantäne gestellt.

Diese Spielerinnen sind zwar nach einer PCR-Testung inzwischen wieder negativ, allerdings käme ein Einsatz am morgigen Samstag aus sportmedizinischer Sicht zu früh: “Es macht keinen Sinn, die Spielerinnen spielen zu lassen und hinterher haben sie noch Folgeschäden, die sich auf den Leistungsstand oder die Gesundheit auswirken.” Die Spiele sollen daher Anfang 2022 nachgeholt werden.

Kontrolle in der Halle - nicht auf dem Weihnachtsmarkt

Nach den beiden gecancelten Heimspieltagen stehen für die Deichstadtvolleys bis Jahresende nur noch Auswärtsfahrten auf dem Programm. Gänzlich unbesorgt ist Faupel dahingehend angesichts der angespannten Corona-Lage nicht: “Das Thema Reisen ist durchaus kritisch, keiner hat so wirklich ein gutes Gefühl dabei.”

Das Hygiene-Konzept der Volleyball-Bundesliga VBL sei zwar ausreichend und sogar in Teilen sehr detailliert, dennoch hat der Geschäftsführer des VCN die Profis gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen nochmals aufgerufen, sich außerhalb der Halle vorbildlich zu verhalten. “Wir haben die Mannschaft natürlich nochmal sensibilisiert. (…) Es gibt aber Dinge, die wir nicht kontrollieren können.” Wie zum Beispiel ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, der für die amerikanischen Spielerinnen “natürlich schon so ein Highlight” ist.

Die ab Samstag geltenden Corona-Schutzverordnungen, die unter anderem 2G+ in Sporthallen vorsehen, betreffen die Profi-Volleyballerinnen vorerst nur peripher: “Für uns gilt 3G, weil es als Berufstätigkeit eingestuft wird.” Für den gesamten Verein bringen die neuen Regeln jedoch erneute Einschnitte mit sich. “Es wird in der Realität dazu führen, dass der Vereinsbetrieb darunter leidet und auch Gruppen beschließen, den Betrieb ganz auszusetzen.”

Der Wunsch nach einheitlichen Regeln

Angesprochen auf die Bilder des voll ausgelasteten Kölner Fußballstadions am vergangenen Wochenende, reagiert Faupel mit wenig Verständnis: “Es ist für uns natürlich schwer, solche Bilder zu sehen.” Er hebt allerdings im gleichen Zug hervor, dass die VBL ebenso zur Veranstaltungsbranche dazugehört: “Letztendlich tragen wir genauso zu dieser Situation im Moment bei.”

Künftig wünscht sich Faupel einheitliche Regeln für ganz Deutschland, da der bundesweite Flickenteppich vor allem die Auswärtsfahrten erheblich erschwert: “Wir fahren irgendwo hin und müssen abchecken, was das Hotel und die Gastronomie erlauben. Wir wissen nicht, ob sich am Tag vor der Anreise noch etwas ändert.” Außerdem bittet er die Politik darum, “im Profisport so lange wie möglich den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.”

Behutsamer Aufbau des Bundesliga-Teams

Sportlich muss sich Faupel in dieser Debüt-Saison keine allzu großen Gedanken um sein Team machen. Schließlich sind die Deichstadtvolleys aufgrund der Teilnahme am Entwicklungsprogramm der VBL abgesichert – zwei Jahre können sie sportlich nicht aus der Bundesliga absteigen. Der aktuell punktlose Tabellenletzte ist im schwierigen ersten Bundesliga-Jahr also dennoch voll im Soll: “Uns nicht als Punktelieferant darzustellen, das ist uns bislang schon sehr gut gelungen, trotz der Tatsache, dass wir selbst noch keine Punkte geholt haben."

“Im zweiten Jahr wollen wir dann so weit sein, dass wir uns sportlich nicht auf den letzten Plätzen einordnen.” Diese Entwicklung ist auch im Sinne der VBL, da das Pilotprojekt “eine Blaupause sein soll für andere Vereine."

Der VCN profitiert auch von der Unterstützung der “Patenteams” aus Wiesbaden und Stuttgart. Gerade im extrem aufwendigen logistischen Bereich ist die Hilfe wertvoll: “Wenn ich das vergleiche mit dem Aufwand in der zweiten Liga, ist das ein Faktor vier oder fünf!”

Strukturen schaffen für die Zukunft

Das dominierende Thema beim VCN ist aber die Hallensituation. Derzeit trainieren die Deichstadtvolleys in fünf verschiedenen Hallen, da es noch keine eigene Spielstätte in Neuwied gibt. “Langfristig ist der Plan, dass wir hier eine Sporthalle in Neuwied haben, die Bundesliga-tauglich ist”, betont Faupel.

Eine vereinseigene Halle könnte auch wieder mehr deutschen Spielerinnen den Weg in den Bundesliga-Kader ebnen. Zurzeit sind mit Sarah Kamarah, Maike Henning und Julia Wenzel lediglich drei deutsche Spielerinnen im Kader des VCN - die restlichen Profis kommen alle aus Nord-Amerika: “Ich weiß, dass es durchaus ein Politikum in einer mittelgroßen Stadt wie Neuwied ist”, allerdings sind die USA “eine sehr beliebte Quelle, weil die selber kein eigenes Liga-System haben.”

Geschäftsführer Faupel sieht den Schlüssel, sich als Marke in der Umgebung Neuwied zu etablieren, in der Nachwuchsarbeit: “Wir müssen bis 2024 so weit sein, zumindest Bundesstützpunkt-ähnliche Strukturen nachzuweisen, das trägt auch dazu bei, wieder mehr Gesicht der Region zu sein.”

Grundsätzlich sieht Faupel die ganze Liga auf dem aufsteigenden Ast. Das langfristige Ziel, eine der Top-Drei-Ligen in Europa zu werden, hält der Volleyball-Fachmann für durchaus realistisch: “Ich glaube, dass man da schon auf dem richtigen Weg ist.”