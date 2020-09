Die Stuttgarter Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude haben ihre Teilnahme bei der Europameisterschaft in Lettland abgesagt. Der Grund: die vielen Fragezeichen wegen der Corona-Pandemie.

Das Beachvolleyball-Duo Karla Borger und Julia Sude hat sich am Rande der Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand entschieden, die Teilnahme an der nächste Woche beginnenden EM in Lettland abzusagen. Das gaben sie am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Zu viele Unwägbarkeiten, was die An- und Abreise sowie die Durchführung des Turniers an sich in Zeiten der Corona-Pandemie angeht, hätten sie zu der Absage bewogen.

An- und Abreise zum Turnier schwierig

Die lettischen Gesundheitsbehörden haben ein Ampelsystem eingeführt, nach dem die Einreise ins Land geregelt werden soll. Deutschland steht derzeit auf Gelb - das bedeutet eigentlich, dass eine Einreise nur in dringenden Fällen und mit notwendiger zweiwöchiger Quarantäne möglich wäre. "Auch wenn es für die Athleten bei der Einreise eine Sondergenehmigung gibt, und deshalb auf eine sonst notwendige Quarantäne verzichtet wird, ist völlig unklar, wie die Anreise und Abreise überhaupt durchgeführt werden können," sagt Karla Borger.

Ablauf des Turniers ebenfalls unklar

Des Weiteren sei nicht sicher, was im Fall eines positiven Coronafalls während des Turniers passiert. "Es gibt keine klaren Ansagen, ob Teams disqualifiziert werden, wenn ein positiver Fall auftritt. Was ist, wenn zum Beispiel der Trainer positiv ist", fragt sich Julia Sude. Wegen dieser Unsicherheiten hätte man sich für die Absage entschieden.

Somit endet die Saison für das Duo mit dem verletzungsbedingten Aus im Viertelfinale bei der Deutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende.